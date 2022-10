Bacaan Dzikir Pagi dan Petang dengan Huruf Latin, Lengkap dengan Terjemahan

TRIBUNNEWS.COM - Dzikir dan doa adalah dua perbuatan yang disyariatkan di dalam Islam.

Secara umum keduanya merupakan hal yang dianjurkan (sunnah).

Kebanyakan ayat pada umumnya menyebutkan bahwa dzikir dapat dilakukan sepanjang hari, baik pagi, siang maupun malam hari (Q.S. Taha (20): 130; al-Taubah (24): 36-37; Ali Imran (3) 41).

Hal ini menunjukkan bahwa pada hakikatnya mengingat Allah memang harus senantiasa dilakukan oleh setiap mukmin di mana pun dan kapan pun.

Mengutip Buku Saku Tuntunan Doa dan Dzikir Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, berikut adalah bacaan dzikir pagi dan petang.

Baca juga: Bacaan Dzikir saat Terbangun Tengah Malam, Ini Manfaatnya

1. Membaca di pagi dan sore hari dzikir berikut ini, (Abu Dawud):

Allaahumma innii as`alukal-'aafiyata fiddunyaa walaakhirah allaahumma innii as`alukal-'afwa wal-'aafiyata fi diinii wa dunyaaya wa ahlii wa maalii allahummastur 'auraatii wa aamin rau'aatii allahummah-fadzhnii min baini yadayya wa min khalfii wa 'an yamiinii wa 'an syimaalii wa min fauqii wa a'uudzu bi'azhamatika an ughtaala min tahtii

Artinya: Ya Allah, aku memohon kepada-mu keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, aku mohon kepada-Mu pemaafan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan harta. Ya Allah, tutupilah auratku, dan amankanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, jagalah aku dari depan, belakang, sisi kanan, sisi kiri, dan dari atas. Aku berlindung kepada-Mu dengan kebesaran-Mu agar aku tidak diserang dari arah bawah.

2. Membaca dzikir di bawah ini sebanyak tiga kali tiap pagi dan petang hari. (HR. alTirmidzi):

Bismillaahil-ladzii laa yadhurru ma‘asmihi syai’un fil-ardhi wa laa fis-samaaa` wa huwas-samii‘ul-‘aliim

Artinya: Dengan nama Allah, tiada satu pun yang ada di langit dan di bumi yang dapat mendatangkan bahaya bersamaan dengan nama-Nya. Dia adalah Zat yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Baca juga: Bacaan Dzikir Setelah Sholat Fardhu Singkat, Disertai Terjemahan

3. Membaca allahumma bika ashbahna…, (HR. Al-Bukahri)

Allahumma bika ashbahnaa wa bika amsainaa wa bika nahyaa, wa bika namuutu, wa ilaikan-nusyuuru.

Artinya: Ya Allah, karena-Mu kami memasuki waktu pagi dan karena-Mu kami memasuki sore dan karena-Mu kami hidup dan karena-Mu kami mati dan kepada-Mu tempat kembali.