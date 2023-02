Reaksi Haru Anak Ferdy Sambo Usai Sang Ayah Divonis Mati, Buah Hati Kuat Maruf Jadi Sering Bengong

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan vonis kepada seluruh terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

Mulai dari Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Bripka Ricky Rizal, Kuat Maruf dan Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E telah dijatuhi vonis dengan hukuman beragam.

Ferdy Sambo yang mendapatkan vonis paling maksimal yakni hukuman mati. Sementara sang istri Putri Candrawathi divonis 20 tahun penjara.

Vonis untuk Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi tersebut pun langsung mendapat respons dari sang anak Trisha Eungelica.

Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Trisha Eungelica membagikan potret Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi yag sedang berpelukan. Pada unggahan tersebut, ia juga menuliskan caption 'aku mencintai kalian berdua'.

Postingan tersebut pun banyak dikomentari oleh warganet. Banyak komentar yang memberikan semangat kepada Trisha agar tetap andalkan Tuhan untuk menghadapi setiap permasalahan.

Sebelumnya, Trisha Eungelica juga pernah mengunggah momen kenangan dirinya dengan ayah dan ibunya.

Melalui unggahan Instagram storinya, Trisha Eungelica berharap tepat di hari Valentine ini dirinya bisa diberikan kebahagiaan.

“You Will be the happiest person, soon, i hope we all will, happy val’s day,” tulisnya dilansir dari Instagram @trishaeas.

Tak hanya itu saja, melalui unggahan TikToknya, Trisha juga mengunggah potret lawas kebersamaanya dengan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati.

Ia seakan ingin mengungkapkan rasa sayangnya kepada kedua orang tuanya itu, meski kini sedang menghadapi masalah yang besar, bahkan sampai divonis hukuman mati.

Dengan menggunakan backsound lagu Sempurna milik Andra and the BackBone, Trisha Eungelica membagikan potret hangat Ferdy Sambo dengan Putri Candrawathi.

“Dan aku bangga menjadi putrimu. selalu,” tulis Trisha Eungelica.

Tidak hanya membagikan foto jadul Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi, Trisha Eungelica juga menyertakan deretan momen manis bersama kedua orang tuanya.