Agus Nurpatria Divonis 2 Tahun Penjara, Punya Tanggungan Keluarga Jadi Hal Meringankan

Terdakwa obstruction of justice atau perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J, Agus Nurpatria bersiap untuk menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu (19/10/2022). Agus Nurpatria bersama lima orang lainnya menjalani sidang dakwaan terkait kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir J oleh Ferdi Sambo dan kawan-kawan. Agus Nurpatria akhirnya divonis bersalah dalam perkara obstruction of justice, dia divonis selama 2 tahun penjara dan denda Rp 20 juta. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN