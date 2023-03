TRIBUNNEWS.COM - Petrus Reinhard Golose Kepala BNN RI lakukan pertemuan bilateral dengan Singapura.

Di sela sidang Commission on Narcotic Drugs (CND) sesi ke-66, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), Dr. Petrus Reinhard Golose, melakukan pertemuan bilateral dengan Minister for Communications and Information & Second Minister for Home Affairs Singapore, Ms. Josephine Teo, di Wina, Austria, Senin (13/3/2023).

Pada pertemuan tersebut, kedua belah pihak saling bertukar pengalaman dan informasi dalam penanggulangan permasalahan narkotika yang dilakukan oleh masing-masing negara.

Keduanya sepakat bahwa penanggulangan permasalahan narkotika membutuhkan penanganan yang komprehensif dari hulu hingga ke hilir serta berkesinambungan sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Baik Indonesia maupun Singapura menyatakan bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika harus dilakukan secara maksimal sebagai bentuk perlindungan negara terhadap warga negaranya dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Lebih lanjut, kedua negara menyampaikan komitmennya dalam memberikan dukungan guna mengatasi permasalahan narkotika yang terus berkembang, baik jenis maupun modus operandinya.