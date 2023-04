Ketua Umum Projo: Tingginya Kepuasan Publik Bukti Jokowi Setia di Garis Rakyat 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tingginya tingkat kepuasaan publik terhadap Presiden Jokowi yang mencapai 76,8 persen menurut survei LSI, membuktikan pemerintah sangat serius dalam menangani masalah rakyat.

Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP Projo Budi Arie Setiadi menanggapi hasil survei terbaru LSI.

"Tinggi dan meningkatnya kepuasaan publik membuktikan Jokowi setia di garis rakyat. Pemerintahan Jokowi sangat serius dalam menangani dan mengatasi problematika masalah rakyat. Pemerintahan Jokowi sangat serius konsentrasi penuh yg menyangkut masalah rakyat," kata Budi Arie kepada wartawan, Senin (10/4/2023).

Budi Arie juga menilai, bahwa Pemerintahan Jokowi sangat concern mengenai harga bahan- bahan pokok menjelang lebaran, kelancaran dan kenyamanan mudik dan berbagai isu strategis lainnya.

"Sudah on the right track," jelas Budi yang juga Wakil Menteri Desa ini.

"Tentu saja masih banyak pekerjaan rumah terutama menyangkut isu korupsi dan penegakkan hukum. Tapi saya yakin selama aparat penegak hukum serius maka kepercayaan publik akan lebih meningkat lagi. Selama ada bukti yg cukup proses penegakkan hukum tidak boleh pandang bulu," sambung Budi.

Apakah Jokowi benar- benar akan menjadi King Maker menuju l kontestasi 2024?

"Rakyat percaya Jokowi. Jadi siapapun yang di dukung Pak Jokowi punya peluang sangat besar untuk menang," tegas Budi.

Lalu, kemana arah dukungan PROJO di 2024? Budi menyebut bahwa pihaknya menunggu hasil MUSRA.

"Kami percaya mekanisne MUSRA adalah alat rekam yg jujur untuk menyerap apa yg menjadi maunya rakyat. Jadi kita tunggu hasil MUSRA dan perintah Jokowi. Kita tunggu Puncak MUSRA di Istora Senayan Jakarta, pada 21 Mei," pungkas Budi.