Hari Buruh, Jokowi Sebut Pandemi Melandai, Perekonomian Bergerak Lagi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengucapkan selamat hari buruh yang diperingati setiap tanggal 1 Mei.

Melalui akun twitternya @Jokowi, presiden mengatakan bahwa perekonomian sekarang ini bergerak lagi usai Pandemi Covid-19 mereda.

“Pandemi global telah melandai, perekonomian pun bergerak lagi,” tulis Presiden dalam akun twitternya dikutip, Senin, (1/5/2023).

Jokowi mengajak para pekerja untuk bekerja dengan keras dan terampil.

Ia mengatakan bahwa dengan kerja keras dan terampil maka kehidupan hari ini lebih baik dari hari kemarin.

“Bersama para pekerja yang telah bergiat sejak pagi, kita membangun usaha, membahagiakan keluarga, dan memajukan bangsa. Dengan kerja keras dan terampil, hidup kita hari ini akan lebih baik dari hari kemarin,” kata Jokowi.

Dalam cuitannya tersebut, presiden turut menyertakan gambar sejumlah pekerja yang sedang beraktivitas.

Mulai dari pekerja proyek jalan, pekerja bangunan, pekerja pabrik, petani, dan lainnya. Tertulis dalam dinding bangunan di dalam gambar tersebut yakni selamat hari buruh internasional.

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menetapkan tema Hari Buruh 2023 adalah World Day for Safety and Health at Work atau Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sedunia.

Tema tersebut diangkat sebagai pengingat bagi perusahaan top global untuk tetap menjaga lingkungan kerja yang aman dan sehat serta menjaga prinsip dasar dan hak di tempat kerja.

Adapun tema kali ini diambil ILO setelah melakukan perundingan dengan para ahli.