WHO Cabut Status Darurat Global Covid-19, Ini Strategi Kemenkes Pasca-Pandemi

Tribunnews/JEPRIMA

Petugas melakukan tes usap PCR Drive Thru kepada warga di laboratorium Genomik Solidaritas Indonesia (GSI), Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (2/2/2022). Tren kasus konfirmasi positif covid-19 terus menunjukkan angka peningkatannya. Data kasus terkonfirmasi positif Covid-19 bertambah 16.021 pada hari ini Selasa (1/2). Tes usap PCR Drive Thru dilakukan untuk mengantisipasi penularan covid-19 di masyarakat.Berikut strategi Kemenkes yang akan dilakukan usai WHO mencabut status darurat global Covid-19 pada Jumat (5/5/2023). Tribunnews/Jeprima