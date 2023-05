30 Link Twibbon Hari Palang Merah Internasional 2023, Cocok Dibagikan ke Media Sosial

TRIBUNNEWS.COM - Inilah 30 link Twibbon Hari Palang Merah Internasional 2023.

Hari Palang Merah Internasional diperingati setiap tanggal 8 Mei.

Dikutip dari laman National Today, 8 Mei merupakan hari kelahiran Henry Dunant yang merupakan sosok pendiri Komite Palang Merah Internasional.

Pada peringatan Hari Palang Merah Internasional 2023 mengusung tema 'Everything we do comes #fromtheheart' yang artinya Semua yang kami lakukan berasal #darihati.

Dengan membagikan Twibbon Hari Palang Merah Internasional 2023, maka sudah turut berpartisipasi dalam peringatan hari tersebut.

Twibbon Hari Palang Merah Internasional 2023 ini dapat dibagikan ke media sosial maupun sebagai pesan pribadi.

Baca juga: Hari Palang Merah Internasional 2023: Sejarah, Tema hingga Link Twibbon

Untuk lebih lengkapnya, berikut 30 link Twibbon Hari Palang Merah Internasional 2023:

Link Twibbon Hari Palang Merah Internasional 2023

1. Link, Twibbon Hari Palang Merah Internasional 2023

2. Link, Twibbon Hari Palang Merah Internasional 2023

3. Link, Twibbon Hari Palang Merah Internasional 2023

4. Link, Twibbon Hari Palang Merah Internasional 2023

5. Link, Twibbon Hari Palang Merah Internasional 2023

6. Link, Twibbon Hari Palang Merah Internasional 2023