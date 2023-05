Ketua KPK Firli Bahuri Tekankan Pentingnya Pendidikan Antikorupsi

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua KPK Firli Bahuri menekankan pentingnya pendidikan Anti-Korupsi dalam strategi pemberantasan korupsi.

Firli mengatakan pendidikan anti korupsi telah masuk kurikulum Indonesia serta di pelajari di semua jenjang.

Hal itu disampaikan Firli dalam acara capacity building di Jakarta pada 30-31 Mei 2023.

"KPK bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta pemerintah daerah turut mendorong kurikulum anti korupsi," ujar Firli, Rabu, (31/5/2023).

Firli mengatakan pihaknya meyakini ada tiga cara untuk memberantas korupsi. Selain pendidikan anti korupsi, penegakan hukum dan juga pencegahan juga sangat efektif.

Di sektor pencegahan, Firli mengatakan KPK melakukan pemetaan risiko korupsi di setiap lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah. Selain itu, kata Firli, KPK juga mendorong transparansi dan akuntabilitas di sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik.

"Saya berharap suatu hari melihat korupsi sebagai sesuatu di masa lalu. Dan peradaban kita bebas korupsi," kata Firli.

Adapun acara capacity building mengundang para petinggi pemberantasan korupsi se-Asia Tenggara dalam forum ASEAN Parties Against Corruption (ASEAN-PAC)

Acara digelar berkat kolaborasi antara The Anti Corruption of Unit Kingdom of Cambodia sebagai Ketua ASEAN-PAC dengan KPK sebagai tuan rumah. Tema workshop tahun ini yakni "Pendidikan Anti Korupsi dan Strategi Pencegahan Anti Korupsi Skala Nasional."

Menurutnya tema yang diangkat dalam acara tersebut sejalan dengan strategi KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia. Firli Berharap tidak ada negara ASEAN yang tertinggal dalam pemberantasan korupsi.