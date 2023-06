Ini Serunya Bertransaksi Dengan QRIS BNI Mobile Banking di BNI Java Jazz Festival 2023

ISTIMEWA Keseruan bertransaksi non tunai menggunakan QRIS BNI Mobile Banking dalam BNI Java Jazz Festival 2023, Jumat (2/6/2023). Bagi pengunjung BNI Java Jazz Festival 2023 yang belum membeli tiket tidak perlu panik karena BNI menyediakan promo cashback 10 persen jika membeli tiket menggunakan QRIS BNI Mobile Banking di ticket box. BNI juga menghadirkan promo save up to 77 persen menggunakan QRIS BNI Mobile Banking atau kartu kredit BNI untuk pemesanan taksi Blue Bird.

ISTIMEWA Salah seorang pengunjung di BNI Java Jazz Festival 2023 terlihat sedang melakukan pembayaran di salah satu booth menggunakan aplikasi QRIS BNI Mobile Banking.

