Kata Kaesang soal Fotonya Terpajang di Baliho Kota Depok: Yang Ngasih Gambarnya Saya Kok

TRIBUNNEWS.COM - Putra ketiga Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep mengakui foto yang dipasang di baliho di Kota Depok adalah hasil foto kirimannya.

Foto tersebut sengaja dikirimkan kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan dibuatkan baliho.

Soal dirinya akan merambah ke dunia politik, Kaesang menyebut akan melihat perkembangannya dulu.

"Yang ngasih gambarnya saya kok. Lihat nanti gimana (perkembangannya)," kata Kaseang, Minggu (4/6/2023).

Selain Depok, Kaesang juga diisukan bakal maju Pilkada 2024 dengan pilihan daerah Solo atau Sleman.

Terkait isu tersebut, dengan nada bercanda, Kaesang mengkhawatirkan posisi sang kakak, Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjadi Wali Kota Solo.

Baca juga: Kaesang Mengaku Foto Dirinya Dalam Baliho yang Dipasang PSI di Depok Dikirim Sendiri

"Lha iya mas Gibran tersaingi sama saya kok," ungkap Kaesang sambil bercanda dengan awak media saat mendampingi Presiden Jokowi di Solo, Minggu (4/6/2023).

Masih bercanda, Kaesang juga mengatakan bila dirinya ingin melakukan kampanye.

"Dari Jogja kita ke sini, ke ayam Sukoharjo, (ingin) Kampanye. (daerah pemilihan) Solo," ujar Kaesang.

Ia juga mengaku akan siap dan total dalam mempersiapkan kampanye itu.

"Pasti no, saya melakukan sesuatu selalu all out kok," imbuh Kaesang.

Baca juga: Siap Terjun ke Dunia Politik, Kaesang Ungkap Rencana Jadi Wali Kota: Solo atau Sleman Boleh

Sebelumnya, diberitakan TribunnewsDepok.com, baliho berwajah Kaesang dengan membawa sebuah mawar merah menghiasi Jalan Margonda Raya, Depok.

Foto tersebut beberapa hari terakhir viral di media sosial.

Setelah ditelusuri, baliho berukuran besar ini dipasang oleh PSI Kota Depok.