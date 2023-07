Prabowo Ditanya Kandidat Cawapres dari Erick Thohir Sampai Gibran: Saya Bisa Kerja dengan Semuanya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Prabowo Subianto menanggapi pertanyaan yang ditujukan padanya soal kandidat calon wakil presiden yang akan maju dengannya dalam Pilpres 2024.

Pertanyaan itu dijawab Prabowo dalam wawancara Ekslusif program Mata Najwa pada Jumat (30/6).

Dalam pertanyaannya, Najwa Shihab menyebut setidaknya enam yakni, Erick Thohir, Mahfud MD, Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, Khofifah Indah Parawansa, dan Gibran Rakabuming Raka.

“Siapa yang paling potensial dari ke enam nama yang beredar?” tanya Najwa pada Prabowo.

Prabowo pun menjawab, “Mereka itu enam-enamnya putra putri terbaik bangsa, masing-masing di bidangnya dengan usia masing-masing,” kata Prabowo.

“Jadi, saya lihat I can work with all of them, saya bisa bekerja dengan semua,” jawab Prabowo.

Adapun Najwa bertanya khusus soal potensi Gibran menjadi nama yang paling serius dipertimbangkan untuk bersanding dengan Prabowo.

Prabowo mengatakan bahwa semua termasuk dalam pertimbangannya dan masih harus dilihat lagi lebih jauh.

“Tentunya termasuk dong, semua harus kita perhitungkan. Sekarang ada alat survey dan polling,” kata Prabowo.

Adapun, ketika Najwa mencoba menegaskan kembali apakah nama Gibran yang paling memungkinkan di antara nama lain yang beredar, Prabowo kembali mempertanyakan hal tersebut pada Najwa seraya berkelakar.

“Anda sampaikan kan berarti Anda mengakui ada kemungkinan kan?” jawab Prabowo seraya tertawa.