Cara Memakai Dasi dengan Benar, Bisa untuk Panduan Siswa SMP dan SMA/SMK

TRIBUNNEWS.COM - Simak inilah cara memakai dasi dengan benar, bisa untuk panduan siswa SMP maupun SMA/SMK.

Diketahui, dasi merupakan aksesoris pakaian yang dipasang atau dikalungkan pada leher kemeja dan bergantung di dada.

Bagi siswa siswi sekolah terutama pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), dasi menjadi aksesori wajib yang harus dikenakan, apalagi setiap upacara hari Senin.

Baca juga: Aturan Seragam Sekolah Siswa SD SMP SMA, Dilengkapi Contoh Gambarnya

Pada saat upacara hari Senin, para siswa dan siswi harus memakai topi dan dasi.

Kendati demikan, tidak sedikit orang yang masih merasa kesulitan ketika harus memakai dasi.

Berikut Tribunnews.com rangkum cara memakai dasi, dikutip dari tie-a-tie:

Cara Memakai Dasi Sekolah

The Four in Hand Knot

1. Lingkarkan dasi mengelilingi leher dan letakkan ujung lebar dasi di sisi kanan dan ujung kecil dasi sekitar 30 cm lebih tinggi di sisi kiri.

2. Silangkan ujung lebar dasi ke sisi kiri melewati ujung lainnya.

3. Kemudian, tarik ujung lebar dasi ke belakang ujung yang lain.

4. Tarik ujung lebar ke atas dan melalui lingkaran di sekitar leher Anda.

5. Pegang bagian depan simpul secara longgar dengan jari telunjuk Anda dan bawa ujung lebar ke bawah melalui loop depan.

6. Terakhir, lepaskan jari Anda dan kencangkan simpul dengan hati-hati ke kerah dengan memegang ujung yang sempit dan geser simpul ke atas.

Baca juga: Cara Memakai Dasi SMP dan SMA yang Benar, Anti Ribet

Half Windsor (restartyourstyle.com)

Half Windsor