25 Quotes Hari Pramuka 14 Agustus 2023 dari Lord Baden Powell, Bahasa Inggris dan Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini quotes atau kutipan Hari Pramuka 14 Agustus 2023.

Hari Pramuka Indonesia yang ke-62 diperingati pada hari ini, Senin (14/8/2023).

Pendiri Pramuka adalah Lord Robert Baden Powell, seorang perwira Angkatan Darat Inggris yang mendedikasikan dirinya untuk mengajarkan tentang gerakan kepanduan Pramuka.

Gerakan Pramuka yang didirikan oleh Baden Powell kemudian berkembang ke berbagai negara.

Selama mengembangkan Pramuka, Baden Powell memberikan beberapa kata-kata motivasi seperti yang dikutip Tribunnews.com dari Camp Minsi dan Scouts Smarts di bawah ini.

25 Quotes Hari Pramuka 14 Agustus 2023:

1. "A week of camp life is worth six months of theoretical teaching in the meeting room." - Lord Robert Baden-Powell

"Satu minggu kehidupan kamp bernilai enam bulan pengajaran teoretis di ruang pertemuan." - Tuan Robert Baden-Powell

2. "A boy on joining wants to begin Scouting right away." - Lord Robert Baden-Powell

"Seorang anak laki-laki yang ingin bergabung ingin segera memulai Pramuka." - Tuan Robert Baden-Powell

3. "The open-air is the real objective of Scouting and the key to its success." - Lord Robert Baden-Powell

"Udara terbuka adalah tujuan sebenarnya dari Kepramukaan dan kunci keberhasilannya." - Tuan Robert Baden-Powell

4. "We must change boys from a 'what can I get' to a 'what can I give' attitude." - Lord Robert Baden-Powell

"Kita harus mengubah sikap anak laki-laki dari 'apa yang bisa saya dapatkan' menjadi 'apa yang bisa saya berikan'." - Tuan Robert Baden-Powell