Prabowo Terbang ke Pentagon, Bahas Beasiswa Taruna TNI dengan Menhan AS

Pertemuan bilateral Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd James Austin III di Pentagon, AS, Kamis (24/8/2023).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd James Austin III di Pentagon Amerika Serikat (AS) pada Kamis (24/8/2023).

Dalam pertemuan tersebut salah satu hal yang dibahas adalah program beasiswa taruna TNI.

Prabowo menyampaikan apresiasinya karena AS sudah menerima Taruna TNI (kadet) dengan beasiswa untuk melanjutkan studi di sejumlah lembaga bergensi di antaranya USNA, USAFA, dan USMA.

Indonesia diklaim dapat mengirim taruna pendidikan kedinasan akmil untuk menjalani pendidikan di akmil bergengsi AS untuk pertama kalinya pada masa kepemimpinan Prabowo sebagai Menhan.

"Terima kasih telah mewujudkan hal ini. Para pemuda dan pemudi kami, para kadet telah diterima di akademi angkatan bersenjata Amerika Serikat. Ini merupakan sejarah pertama dan saya sangat bangga karenanya," kata Prabowo dilansir dari laman resmi Kementerian Pertahanan, @kemhan.go.id, pada Jumat (25/8/2023).

Peluang tersebut diklaim berpotensi membina hubungan yang lebih kuat antara para pemimpin militer kita di masa depan.

Saat ini terdapat tujuh taruna yang sedang menjalani studi di Amerika.

Tiga Taruna AAL di antaranta sedang melakukan pendidikan di US Naval Academy (USNA), tiga orang Taruna AAU di US Air Force Academy (USAFA), dan satu Taruna Akmil di US Military Academy (USMA).

Prabowo berharap hubungan baik kedua negara khususnya di bidang pertahanan akan terus berlanjut dan semakin berkembang dengan rasa saling menghormati dan percaya untuk kepentingan nasional masing-masing.

"Terima kasih sekali lagi atas sambutan luar biasa yang diberikan kepada saya. Mari kita berupaya meningkatkan dan memperkuat persahabatan dan kerja sama antara AS dan Indonesia," tulis Prabowo dalam unggahan foto di akun Instagramnya @prabowo pada Jumat (25/8/2023).