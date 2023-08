Panglima Angkatan Darat AS di Pasifik: Super Garuda Shield 2023 Akan Lanjutkan Kesuksesan Tahun Lalu

TRIBUNNEWS.COM/PUSPEN TNI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Se FCtelah pada sorti sebelumnya Amerika Serikat (AS) mengirimkan 238 personelnya untuk berpartisipasi dalam Latihan Gabungan Bersama Super Garuda Shield 2023, hari ini negeri Paman Sam kembali mengirimkan 447 personelnya yang diangkut dengan dua maskapai komersilnya, bertempat di Pangkalan TNI AL (Lanudal) Juanda Surabaya, Senin (28/8/2023). Ratusan prajurit yang tiba ini terdiri dari pasukan Angkatan Darat AS dari berbagai kesatuan di bawah Komando Indo Pasifik Amerika (USINDOPACOM) dan pasukan Rotasional Marinir Amerika (MRF-D) yang berbasis di Darwin, Australia. Super Garuda Shield merupakan latihan militer gabungan multi nasional terbesar di kawasan Asia dan Pasifik yang diikuti oleh 6 negara peserta seperti Indonesia, AS, Australia, Jepang, Singapura dan Inggris serta beberapa negara yang hadir sebagai observer latihan. Amerika Serikat sendiri mengklaim mengerahkan 2000 prajuritnya dalam latihan tahun ini. //PUSPEN TNI