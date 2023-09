Delegasi Indonesia Perkenalkan Tarian Maumere di Friends International Youth Camp di Rusia

Hasiolan EP/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, KAZAN - Gelaran Friends International Youth Camp sukses diselenggarakan di Innopolis-Kazan, Tatarstan, mulai 19 Agustus hingga 29 Agustus 2023.

Acara ini bertujuan untuk memperkuat hubungan antar individu (“people to people contact”) dan membawa peserta ke dalam berbagai kegiatan yang melibatkan media, pariwisata, seni budaya, dan diplomasi, dengan 200 peserta dari 11 negara.

Selama acara ini, pertemuan bersejarah juga terjadi pada tanggal 28 Agustus 2023 dengan delegasi dari Second Kazan Global Youth Summit, yang terdiri dari tokoh-tokoh penting.

Pertemuan istimewa juga diadakan antara Presiden OIC Youth Indonesia, Astrid Nadya Rizqita dan Ketua All Russian Movement of the First, dan Aide to the Rais of Tatarstan, Timur Suleymanov di Tatarstan.

Astrid juga bertemu dengan Founder Chairwoman Academy of Youth Diplomacy dan Ketua Partnerships All Russian Movement of the First Tatarstan, Dilbar Sadykova.

Astrid menyatakan bahwa kegiatan ini sesuai dengan visi OIC Youth Indonesia untuk mempromosikan isu-isu Ummah (OIC), dengan potensi pemuda, dan memperkenalkan Indonesia kepada dunia.

“Delegasi Republik Indonesia juga aktif memperkenalkan budaya Indonesia melalui Global Village dengan booth yang menampilkan brosur, makanan khas Indonesia, dan pertunjukan tarian Maumere,” ujar Astrid, dalam keterangannya, Rabu (6/9/2023).

Dikatakannya, acara ini adalah tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani pada tanggal 18 Mei 2023 di Kazan Forum.

“Gerakan “Movement of the First” merupakan gerakan pemuda di Rusia yang dibentuk pada tanggal 18 Desember 2022, dengan tujuan mendidik, mengorganisir kegiatan rekreasi bagi remaja, dan membentuk pandangan dunia berdasarkan tujuan spiritual dan moral tradisional Rusia,” terangnya.

Selain itu, kata dia, para peserta juga memperingati Russian National Flag Day pada tanggal 22 Agustus dan Sabantuy Festival Celebration di Shishkin Park, National Tatar Holiday dengan berbagai penampilan musik daerah Tatar.

Puncaknya acara ini pada tanggal 28 Agustus dengan Kazan Global Youth Summit yang dihadiri oleh delegasi Indonesia yang terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan dan budaya.

Acara ditutup dengan upacara penutupan yang meriah, termasuk tarian, nyanyian, penampilan puisi dari peserta, serta sambutan dari perwakilan Innopolis University, Kristina Zukhova, dan Ketua Panitia Penyelenggara, Juliya Devyatilova.

“Diharapkan delegasi Indonesia dapat mengambil manfaat maksimal dari pengalaman berharga ini dan membawa pulang wawasan yang berharga untuk berkontribusi pada kemajuan Indonesia,” pungkasnya.

Acara ini dihadiri oleh tamu kehormatan dari berbagai negara seperti Wakil Perdana Menteri Republik Tatarstan Roman Shaykhutdinov, Penasihat Urusan Internasional kepada Ketua Dewan Gerakan “Movement of the First” Areg Agasaryan.

Hadir pula, Sekretaris Ketiga Departemen Timur Tengah dan Afrika Utara Kementerian Luar Negeri Ayaz Ismagilov, Sekretaris Ketiga Departemen Tantangan dan Ancaman Berkembang Kementerian Luar Negeri Yaroslav Kazanskiy, Aide to Rais of the Republic of Tatarstan dan Ketua Cabang Republik Tatarstan dari Gerakan Anak dan Pemuda “Movement of the First” Timur Suleymanov.