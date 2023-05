Borneo Youth Camp 2023 Sukses Digelar, Upaya Perkuat Peran Pemuda Menjaga Keberlanjutan Lingkungan

TRIBUNNEWS.COM, PONTIANAK - Borneo Youth Camp, sebuah kegiatan yang diinisiasi OIC Youth Indonesia dan DPD IMM Kalbar, sukses diselenggarakan di Pontianak, Kalimantan Barat.

Kegiatan yang diikuti 63 peserta ini mengusung tema Youth For Environmental Action and Sustainability.

Presiden OIC Youth Indonesia, Astrid Nadya Rizqita mengatakan sebelum penutupan kegiatan para peserta melakukan penanaman pohon buah-buahan di sekitar halaman BPMP sebagai simbol kepedulian terhadap lingkungan.

“Penanaman pohon tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan sekitar,” ujarnya, Senin (15/5/2023).

Dia melanjutkan rangkaian acara penutupan dimulai dengan presentasi hasil Focus Group Discussion yang diadakan sebelumnya.

“Acara tersebut terdiri dari 3 subtema yaitu Green Economy and Entrepreneurship, Interfaith Dialogue and Leadership for Sustainability, dan Advancing Youth in STEM For Sustainability. Para peserta secara bergantian mempresentasikan hasil diskusi mereka sesuai dengan subtema yang telah ditentukan,” ujarnya.

Baca juga: Borneo Youth Camp 2023: Inspirasi dan Aksi Pemuda Indonesia Mendukung Lingkungan dan Keberlanjutan

Menurut Astrid, setelah presentasi dilakukan pembacaan deklarasi dari perwakilan peserta sesuai dengan ranah subtema yang telah dibahas.

Deklarasi tersebut menggarisbawahi komitmen para peserta dalam mendukung keberlanjutan melalui aksi nyata di masyarakat.

“Acara penutupan juga diisi dengan pembacaan deklarasi launching Mata Borneo: Eco Youth Circle, sebuah gerakan untuk memperkuat peran pemuda dalam menjaga keberlanjutan lingkungan di wilayah Borneo,” ungkapnya.

“Kegiatan Borneo Youth Camp telah sukses diselenggarakan dan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar,” pungkasnya.

Sambutan juga diberikan oleh beberapa narasumber yaitu Dewi Pramodhawardhani selaku Ketua Pelaksana dan Fadhil Mahdi selaku Ketua Umum DPD IMM Kalbar.

Dalam sambutannya mereka menyampaikan apresiasi atas keberhasilan kegiatan tersebut dan berharap semangat yang telah ditanamkan dalam kegiatan tersebut dapat terus dipertahankan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.