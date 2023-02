Google Cloud Kembangkan Teknologi Web3, Gandeng Jaringan Blockchain Tezos

Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni

TRIBUNNEWS.COM, SAN FRANCISCO - Layanan komputasi awan Google Cloud memperkuat langkahnya untuk mengembangkan teknologi Web3 dengan menjadi validator jaringan di blockchain Tezos.

Tezos Foundation, sebuah yayasan nirlaba asal Swiss yang mendukung blockchain Tezos, mengumumkan telah bekerja sama dengan Google Cloud untuk memungkinkan pelanggan di unit bisnis komputasi awan milik Google tersebut menerapkan node Tezos dan membangun aplikasi Web3 , pada Rabu (22/2/2023).

Melansir dari Cointelegraph, Tezos adalah platform kontrak pintar berbasis blockchain yang digunakan untuk menjalankan aplikasi terdesentralisasi, mirip dengan Ethereum, Cardano, dan lainnya.

Sejumlah perusahaan yang telah menggunakan jasa Tezos antara lain raksasa game Ubisoft dan Departemen Kendaraan Bermotor California.

Kemitraan ini juga memungkinkan perusahaan dan pengembang untuk menghosting dan menyebarkan node RPC (Remote Procedure Call) untuk aplikasi Web3 menggunakan blockchain Tezos dan infrastruktur Google Cloud.

“The Tezos Foundation akan memberikan pelanggan Google Cloud baru dan yang sudah ada akses ke program pembuatan kue perusahaannya.

Lewat program ini Tezos akan menawarkan kepada pelanggan Google Cloud yang tertarik untuk membangun aplikasi Web3, penerapan node dan pengindeks yang mudah pada protokol Tezos,” tulis Tezos Foundation.

Kemitraan ini juga diatur untuk memberikan kredit Google Cloud dan bimbingan kepada startup inkubator Tezos terpilih melalui Program Google untuk Startups Cloud.

“Di Google Cloud, kami menyediakan infrastruktur yang aman dan andal bagi para pendiri dan pengembang Web3 untuk berinovasi dan menskalakan aplikasi mereka,” ujar Engineering Director, Web3 di Google Cloud, James Tromans.

Chief Commercial Officer Tezos Foundation Mason Edwards, mengatakan kemitraan ini merupakan langkah untuk mencapai adopsi institusional dan peluang pasar yang lebih luas untuk teknologi Web3.

Google Cloud sudah membentuk tim khusus untuk aset digital demi memfasilitasi pertumbuhan dan kemajuan ekosistem blockchain pada Januari 2022.

Tujuan utama tim khusus ini adalah membantu klien Google Cloud dalam menghasilkan, bertukar, mempertahankan nilai, dan memperkenalkan produk baru pada platform yang didukung blockchain

Platform aplikasi terdesentralisasi (dApp) Near Foundation meluncurkan kolaborasi baru antara Near Protocol dan Google Cloud. Kemitraan ini ditetapkan untuk menawarkan dukungan infrastruktur untuk platform startup Web3 milik Near, Pagoda.