Harga Kripto Hari Ini: Bitcoin Tergelincir, Ethereum dan Token Lainnya Jatuh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Harga cryptocurrency tergelincir pada perdagangan hari ini, Rabu (8/3/2023), menyusul pernyataan hawkish Ketua Federal Reserve AS (The Fed) Jerome Powell di hadapan parlemen AS.

Dikutip dari CoinMarketCap, harga mata uang kripto terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar, Bitcoin (BTC), berada di level 22,021 ribu dolar AS pada pukul 15:30 WIB, setelah turun 2,59 persen dalam 24 jam terakhir.

"Bitcoin saat ini diperdagangkan antara 22.230 dolar AS dan 22.247 dolar AS. Jika BTC jatuh di bawah level saat ini, level support berikutnya adalah 19.000 dolar AS," kata CEO platform investasi kripto Mudrex, Edul Patel, dilansir dari CNBC.

Sementara harga Ethereum atau Ether (ETH) turun 1,84 persen dalam 24 jam terakhir, menuju ke level 1.553,61 dolar AS.

Harga Tether (USDT) terkoreksi 0,81 persen menuju ke level 0,9999 dolar AS. Sedangkan BNB diperdagangkan 1,14 persen lebih rendah menjadi 286,45 dolar AS.

Harga USD Coin (USDC) jatuh 0,80 persen dan berada di level 1,00 dolar AS. Token XRP (XRP) berada di level 0,3278 dolar AS, setelah naik 1,59 persen dalam 24 jam terakhir.

Cardano (ADA) bertahan di level 0,3234 dolar AS, setelah terperosok 3,15 persen. Sedangkan Polygon (MATIC) diperdagangkan 1,12 dolar AS.

Cryptocurrency yang menampilkan wajah anjing Shiba Inu, Dogecoin (DOGE), jatuh 3,47 persen menjadi 0,07295 dolar AS.

Binance USD (BUSD) diperdagangkan di level 1,00 dolar AS, setelah turun 0,80 persen dalam 24 jam terakhir.

Ketua The Fed Jerome Powell mengatakan bank sentral Amerika Serikat dapat menaikkan suku bunga lebih cepat dan lebih tinggi dari yang diperkirakan sebelumnya.

"Pedagang dan investor mungkin memerlukan waktu untuk memahami dan memproses komentar hawkish Powell dan ketidakpastian seputar Silvergate Bank," kata Edul Patel.

Laporan tenaga kerja oleh Departemen Tenaga Kerja AS untuk Februari yang rilis pada Jumat (10/3/2023), dan laporan inflasi minggu depan disebut oleh Powell sebagai hal penting dalam membentuk langkah The Fed untuk pertemuan berikutnya.

Powell dijadwalkan menghadap Komite Jasa Keuangan DPR AS pada hari ini, Rabu (8/3/2023).