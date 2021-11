All New Veloz Resmi Meluncur, Pakai Fitur Serba Mewah

All New Veloz

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Toyota Astra Motor (TAM) mengenalkan All New Veloz sebagai merek mobil baru Toyota.

Veloz berasal dari kata “Velocity”, pertama kali diperkenalkan pada tahun 2011 sebagai tipe andalan dari Toyota Avanza yang fenomenal, sebuah MPV kompak yang menjadi mobil terpopuler pilihan masyarakat Indonesia.

"Kami dalam semangat untuk menghadirkan ever-better car yang lebih lengkap, memperkenalkan All New Veloz. Mobil yang benar-benar baru dirancang untuk mewakili era baru mobilitas yang tidak hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga kegembiraan dan keriangan dalam bergerak. Kami berharap All New Veloz dapat semakin memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia," tutur Regional Operating Officer (ROO) Asia Region Toyota Motor Corporation Susumu Matsuda, saat peluncuran virtual, Rabu (10/11/2021).

Ide dasar untuk dapat menghadirkan MPV yang lengkap dengan tampilan yang stylish dan canggih, menjadi dasar arah pengembangan All New Veloz.

MPV 7-seaters ini akan tersedia dalam tiga pilihan tipe yaitu Veloz M/T, Veloz Q CVT dan Veloz Q CVT TSS (Toyota Safety Sense).

All New Veloz dan All New Avanza sama-sama menggunakan Platform baru Front Engine – Front Wheel Drive (FF) dipadukan dengan New Developed Suspension dengan mengoptimalkan geometri suspensi depan dan belakang, serta karakteristik spring rate dan damper, sehingga All New Veloz mampu memberikan stabilitas pengendalian yang prima dan kenyamanan berkendara yang diperkuat dengan dimensi bodi yang lebar dan jarak sumbu roda yang panjang.

Eksterior

Secara grand design, kesan kokoh, tangguh, dan agresif terpancar dari kap mesin yang tinggi sebagai bagian dari New Distinctive Front Look, serta New Formidable Design Front Grille dengan lekukan kokoh yang menjadi lokasi New Advanced LED Headlamp with Sequential Turnlamp, serta dengan New Fog Lamp yang semakin menyempurnakan kehadiran All New Veloz di jalanan.

Desain eksterior depan All New Veloz dirancang untuk mewakili kepribadian aktif dan stylish penggunanya.