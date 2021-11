Ini yang Bikin Daihatsu All New Xenia Bisa Diajak Tempuh Segala Medan

Daihatsu All New Xenia resmi meluncur di pameran otomotif GIIAS 2021 dengan berbagai pembaruan pada eksterior dan interior, Kamis (11/11/2021).

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - All New Xenia resmi meluncur di GIIAS 2021, Kamis (11/11/2021). Generasi ketiga ini, menerapkan platform berbasis DNGA (Daihatsu New Global Architecture).

All New Xenia kini lebih handal diajak menempuh berbagai medan berkat ground clearance setinggi 205 mm, serta radius putar sejauh 4,9 meter, membuat Xenia semakin mudah dalam bermanuver saat berkendara.

Low MPV berkapasitas 7 penumpang ini hadir dengan dua pilihan mesin 1.3L dan 1.5L berteknologi NR-VE Dual VVT-i, serta transmisi CVT, membuat All New Xenia memiliki performa bertenaga, responsif, akselerasi yang halus dan efisiensi bahan bakar lebih baik.

Xenia terbaru dilengkapi fitur keamanan spesial tertinggi dan pertama di kelasnya, yaitu Daihatsu A.S.A (Advances Safety Assist) dan fitur keselamatan ABS (Antilock Brake System) dan EBD (Electronic Brakeforce Distribution), HSA (Hill Start Assist), VSC (Vehicle Stability Control), ESS (Emergency Stop Signal), serta Dual Airbag.

Baca juga: Daihatsu All New Xenia Resmi Meluncur di GIIAS 2021, Harga Mulai dari Rp 190,9 Jutaan

Mobil ini juga menyematkan fitur Window Jam Protection, Immobilizer, serta Rear parking Camera and 360 degrees Around View Monitor untuk memudahkan visibilitas pengendara saat bermanuver mundur.

Dengan lampu LED yang modern, serta polished alloy wheel yang sporty, membuat All New Xenia tampil futuristik.

Baca juga: All New Avanza Resmi Meluncur, Kini Berpenggerak Roda Depan dan Ditawarkan dalam Empat Tipe

Low MPV ini memiliki kabin dan bagasi yang luas, tiga baris kursi fleksibel yang bisa disesuaikan menjadi "sofa mode" untuk memaksimalkan posisi istirahat penumpang ketika dalam perjalanan jauh.

Instrumen panel didesain untuk memberikan keleluasaan jarak pandang dalam berkendara dan dilengkapi dengan tampilan head unit bertipe floating yang modern.

Baca juga: Mengupas Lebih Dalam Fitur-fitur Baru All New Ertiga Sport FF yang Resmi Meluncur di GIIAS 2021

All New Xenia tersedia dalam 12 varian dengan 7 pilihan warna.

"Kami berharap, All New Xenia dapat diterima oleh para keluarga di Indonesia sesuai tagline-nya, Xenia Sahabat Keluarga. Semoga All New Xenia dapat meneruskan kesuksesannya menjadi kendaraan Low MPV pilihan utama, serta berkontribusi positif bagi pasar otomotif di Indonesia," ungkap Research & Development (R&D) Product Planning Division Head PT Astra Daihatsu Motor (ADM) Anjar Rosjadi, Jumat (12/11/2021).