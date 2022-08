All New Lexus RX Mejeng di GIIAS 2022, Pertama Kalinya Diperkenalkan di Asia

General Manager Lexus Indonesia Bansar Maduma berdiri di samping All New Lexus RX di booth Lexus, GIIAS 2022,di ICE BSD, Tangerang, Jumat (12/8/2022)

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Lexus Indonesia menggelar Asia Premiere the All New Lexus RX pada pameran otomotif GIIAS 2022 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis (11/8/2022).

Mobil yang mengadopsi bahasa Limitless Design terbaru ini mendapat ubahan signifikan pada bagian Spindle Grille menjadi ekspresi baru yang Lexus sebut sebagai Spindle Body.

Menawarkan performa berkendara luar biasa melalui konsep "Lexus Driving Signature", The All New Lexus RX telah mengadopsi GA-K platform untuk menyempurnakan beberapa elemen seperti low center of gravity, weight reduction dan body rigidity.

Sebagai informasi, Lexus RX telah mengawali visi Lexus Electrified di tahun 2005, melalui peluncuran Lexus RX 400h, sebagai mobil luxury pertama yang dilengkapi teknologi Lexus Hybrid Electric Drive.

Setelah menjadi pioneer dan game changer dalam segmen Medium Luxury SUV di Indonesia, The All New Lexus RX sedang dipersiapkan untuk dapat dipasarkan dalam waktu dekat.

General Manager Lexus Indonesia Bansar Maduma, mengungkap selangkah lebih maju untuk mewujudkan visi dan tujuan Lexus Electrified di Indonesia, The All New Lexus RX akan menjadi model pertama di segment medium luxury SUV dengan teknologi elektrifikasi melalui kehadiran varian Hybrid Electric dan Plug-in Hybrid Electric.

"Indonesia salah satu kontributor penjualan terbesar untuk RX, karena Indonesia pasar medium SUV luxury cukup besar dibandingkan negara lain. Karena itulah kami berani menghadirkan pertama kali di Asia," tutur Bansar dalam konferensi pers di booth Lexus, GIIAS 2022,di ICE BSD, Tangerang, Jumat (12/8/2022).