Venom Kenalkan Perangkat Audio Plug and Play untuk Mobil Listrik di IIMS 2023

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Sumber Sejahtera Audiotama, pemegang merek Venom, menghadirkan perangkat audio terbaru untuk mobil listrik dan konvensional di IIMS 2023.

Di Hall ATPM D1 dan di Pahami Village (Hall B1 : P6), Venom membawa line up speaker 2-way dan coaxial, prosesor Pandora VPR 2.4, Pandora VPR 3.6, Pandora VPR 4.6 MKIII HD, subwoofer aktif DBX 8.1A, subwoofer aktif DBX10.1A, subwoofer kolong VIN15.1A, VX 8.2 DSP, serta produk unggulan lainnya.

\Founder dan CEO Venom Indonesia Irwan Kusuma mengatakan tingginya minat dan antusias masyarakat terhadap kendaraan listrik membuat pihaknya menghadirkan lini produk plug and play yang dirancang khusus untuk dapat memasang audio tanpa melakukan pemotongan kabel sehingga lebih aman, terutama untuk garansi kelistrikan mobil.

"Solusi ini memberikan peace of mind bagi customer, sehingga mereka bisa fokus untuk merasakan perbedaan kualitas audio yang jauh lebih baik," tutur Irwan di IIMS 2023, Jumat (17/2/2023).

General Manager Venom Indonesia Ronny Alexander Wibawa, menyampaikan ajang IIMS 2023 memberi kesempatan untuk melakukan edukasi terhadap para customer yang baru mengenal dunia modifikasi audio mobil.

"Kami berharap dengan solusi plug and play, serta harga paket audio yang lebih terjangkau dapat memberikan good value sehingga kedepannya merek Venom bisa menjadi top of mind di benak pikiran para pecinta audio mobil tanah air," imbuh Ronny.

Produk terbaru Venom yaitu VX 8.2 DSP menggabungkan subwoofer aktif dan prosesor dalam satu jenis produk sehingga lebih ringkas namun tetap menghasilkan kualitas suara yang sangat baik.

Khusus untuk lini produk speaker Exodus, Venom Indonesia memberikan garansi 1 tahun.

Baca juga: Banyak Promo, Siap Percantik Motor Anda dengan Aksesoris di IIMS 2023

Pemberian garansi 1 tahun ini merupakan komitmen Venom untuk memberikan jaminan akan kualitas produknya yang dapat bersaing dengan merek audio lainnya.

Lini produk speaker Exodus sekarang juga sudah tersedia untuk berbagai merek mobil mulai dari Toyota, Honda, Suzuki, Nissan, Mitsubishi, Daihatsu, Subaru, Wuling, Hyundai bahkan hingga merek luxury seperti Toyota Premium, Lexus, BMW dan Mercedes-Benz.

Selain itu tersedia juga berbagai package menarik, seperti Elite Package, Extra Package, Pro Package, bahkan Exodus Premium Packages khusus untuk kendaraan mewah.

Baca juga: Ariel dan Signature A.R.L Dragster dari Italjet Betot Perhatian Pengunjung IIMS 2023

Para customer juga bisa merasakan experience kualitas audio Venom dengan mengunjungi demo car yang ada di di IIMS 2023, diantaranya adalah Wuling Air EV, Hyundai Ioniq 5, Toyota Kijang Innova Zenix, Toyota Kijang Innova Reborn, Hyundai Stargazer dan Honda HRV 2023.

Selain menghadirkan audio mobil, Venom Indonesia juga melakukan ekspansi ke segmen lifestyle dengan menghadirkan produk home speaker Venom Gear Series, diantaranya adalah Venom Gear Studio, Venom Gear Studio Mini dan Venom Baby Gear.