Harga Sepeda Motor Listrik Merek Lokal di IIMS 2023 Tembus Rp 120 Juta

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gelaran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 resmi mulai 16 Februari hingga 26 Februari 2023 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Di pameran ini para pecinta otomotif tidak hanya dapat melihat berbagai kendaraan bermesin konvensional tapi juga kendaraan listrik.

Sejumlah brand sepeda listrik dan sepeda motor listrik bisa ditemukan di Hall C, dengan beragam tipe dan harga yang ditawarkan.

Ada beberapa motor listrik premium untuk kalangan 'sultan' yang masuk kategori mahal dari sisi harga dan ditawarkan di atas Rp 100 juta.

Salah satu sepeda motor listrik merek lokal dengan harga termahal di IIMS kali ini antara lain adalah United Motor tipe Deux yang dibanderol Rp 120 juta on the road DKI Jakarta.

Sepeda motor listrik dapat melaju dengan kecepatan maksimum 100 km/jam dan jarak tempuh maksimum 120 km.

Ada juga Rakata yang menampilkan tipe motor listrik premiumnya, yakni NX8 yang dijual Rp 54.750.000 on the road DKI Jakarta dengan kecepatan 75 km/jam dan jarak tempuh 110 km.

Ion Mob yang baru memperkenalkan satu tipe M1-S dengan versi baterai 72V 48Ah dibanderol Rp 49.000.000 on the road DKI Jakarta dengan kecepatan 105 km/jam dan jarak tempuh 120 km.

Sementara, Ion Mob tipe M1-S dengan versi baterai 72V 60Ah dijual lebih mahal seharga Rp 56.000.000 dengan kecepatan 105 km/jam dan jarak tempuh 150 km.

Terakhir, brand Alva yang juga baru meluncurkan satu tipe, yakni Alva One dijual Rp 36.490.000 on the road DKI Jakarta dengan kecepatan 90 km/jam dan jarak tempuh 70 km.

Sekadar informasi, pameran IIMS 2023 dibuka untuk umum pada pukul 17.00 WIB - 21.00 WIB pada tanggal pembukaan, yaitu 16 Februari 2023.

Seterusnya dari mulai 17 Februari 2023 hingga 26 Februari 2023 akan dibuka pukul 11.00 WIB hingga 21.00 WIB pada hari biasa, lalu pukul 10.00 WIB - 21.00 WIB pada akhir pekan.

Harga tiket masuk (HTM) IIMS 2023 ditetapkan sebesar Rp50.000 untuk weekdays Senin sampai Kamis dan Rp85.000 selama weekend di hari Jumat sampai Minggu.

IIMS 2023 juga menyediakan tiket masuk ke acara Infinite Live untuk menonton konser musik sebesar Rp200.000 untuk weekdays dan Rp250.000 untuk weekend.