Investasi 2 Juta Dolar AS, Fasilitas Produksi UD Trucks Bisa Serap 150 Tenaga Pekerja

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pabrikan pembuat truk asal Jepang, UD Trucks, akan memindahkan fasilitas produksi dari Thailand ke Indonesia.

Rencananya, UD Trucks akan menempati line produksi baru yang dikelola Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) di Isuzu Karawang Plant, Jawa Barat.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan UD Trucks berinvestasi 2 juta dolar AS atau hampir Rp 30 miliar pada fasilitas produksi baru tersebut.

Baca juga: UD Trucks Pindah Produksi ke Indonesia, Kemenperin Kawal Peningkatan TKDN

"Jadi di sini IAMI akan meng-assemble UD Trucks di Isuzu Karawang Plant dengan rencananya akan mulai produksi 2024. Nilai investasinya 2 juta dolar AS. Jadi pertambahan line up production, dia tidak membuka lahan baru tetapi penambahan line up produksi," tutur Agus dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Jumat (9/6/2023).

Lokasi produksi baru itu diprediksi akan mampu membuat sekitar 1.600 unit truk UD, serta dapat menyerap hingga 150 tenaga kerja.

Baca juga: Mulai Produksi 2024, UD Trucks Akan Tempati Line Produksi Baru di Isuzu Karawang Plant

"Ini bisa menyerap 100 - 150 pekerja baru. UD Trucks akan produksi sebanyak 1.600 unit dan akan terus bertambah setiap tahunnya," jelas Menperin.

Pendalaman struktur seperti Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) akan menjadi fokus utama Kemenperin untuk fasilitas produksi baru UD.

"Kita akan kawal TKDN dan pendalaman struktur itu harus. Kita siapkan IKM dan infrastruktur pendukung," imbuhnya.

Cuma UD Trucks

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita meluruskan kabar mengenai pemindahan fasilitas produksi automaker dari Thailand ke Indonesia.

Sebelumnya, ada beberapa media yang memberitakan bahwa Isuzu akan memindahkan fasilitas produksinya ke dari Thailand ke Indonesia.

"Sudah jelas, yang akan memindahkan UD Trucks atau truk bermerek UD. UD Trucks ini memang merek yang dikeluarkan Isuzu, Jadi memang benar tidak pernah ada pembicaraan saya dalam kunjungan ke Tokyo dengan pihak Isuzu, yang menyampaikan atau berkesepakatan bahwa mereka akan memindahkan fasilitasnya dari Thailand. Yang ada adalah UD Trucks, salah satu merek truk yang diproduksi oleh Isuzu," tutur Agus.

Menurut Menperin, soal pemindahan fasilitas produksi UD Trucks sudah jelas disampaikan melalui rilis yang dikirimkan langsung dari Tokyo usai bertemu dengan principal Isuzu.

Dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Kementerian Perindustrian, diperdengarkan pula percakapan antara Kementerian Perindustrian dengan Principal Isuzu di Jepang.

"Itu sudah disampaikan secara detail dalam rilis saya beberapa saat setelah pertemuan dengan Isuzu. Saya tidak tahu bagaimana ada dinamika, sehingga seolah-olah ada kesepakatan antara Kemenperin dengan Isuzu adalah memindahkan seluruh fasilitas Isuzu yang ada di Thailand ke Indonesia. Tidak ada itu," jelas Agus.

UD Trucks akan memindahkan fasilitas produksi dari Thailand ke Indonesia, rencananya akan dilakukan pada 2024.

Nantinya, fasilitas terbaru milik UD Trucks tersebut akan berlokasi di Karawang, Jawa Barat dan memulai produksi di tahun depan.

"Yang ada hanyalah produk bernama UD Trucks yang akan dipindahkan dari Thailand ke Karawang. Saya kira itu achievement yang luar biasa bagi kita, dimana mereka akan memindahkan salah satu produk Isuzu dari Thailand ke Karawang," terang Menperin.