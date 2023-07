Harga Tiket dan Lokasi Parkir GIIAS 2023

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pameran otomotif terbesar Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) akan digelar pada 10-20 Agustus mendatang, di ICE BSD, Tangerang, Banten.

Penyelenggara menyediakan penjualan tiket melalui platform online Auto360 dan langsung di lokasi atau On The Spot (OTS). Harga tiket GIIAS 2023 untuk pembelian tiket via online untuk weekday dijual seharga Rp 50.000, weekend Rp 100.000 dan saat 17 Agustus dijual sebesar Rp 78.000.

Sementara penjualan tiket OTS saat weekday dihargai Rp 70.000, weekend Rp 120.000 dan saat 17 Agustus 2023 Rp 120.000.

Bagi Tribunners yang ingin datang menggunakan kendaraan pribadi, jangan khawatir kehabisan lahan parkir. Penyelenggara telah menyediakan kantong-kantong parkir yang dapat diakses.

Project Director Seven Event Vista Limbong menyatakan pihaknya menyediakan lokasi parkir GIIAS 2023 di ICE BSD Hall 1 dan 10 dan di area basement.

"Kita juga ada kantong parkir di AEON Mall, Breeze, Edutown 1 dan 2, lalu juga ada di Pasar Modern Intermoda BSD City," tutur Vista dalam konferensi pers GIIAS, Kamis (14/7/2023).

Untuk menuju lokasi pameran, penyelenggara akan mengakomodasi pengunjung dengan shuttle bus yang akan menjemput dari area parkir di luar area ICE BSD.

"Nanti akan ada shuttle bus yang akan membawa semua pengunjung yang memarkirkan mobil di sana ke area GIIAS di ICE," jelasnya.

GIIAS 2023 akan diikuti total 49 merek kendaraan bermotor termasuk 29 merek kendaraan penumpang, diantaranya Audi, BMW, Chery, Citroen, Daihatsu, DFSK, GWM Tank, Haval, Honda, Hyundai, KIA, Lexus, Maxus, Mazda, Mercedes-Benz, MG, MINI, Mitsubishi Motors, Neta, Nissan, Ora, Porsche, Seres, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo, Wuling.

Ada pula lima merek dari kendaraan komersial hadir Hino, Isuzu, Mitsubishi Fuso, Toyota Komersial dan UD Trucks.

Selanjutnya, ada 15 merek dari kendaraan roda dua, yakni Alva, Aprilia, Astra Honda Motor, Benelli, Exotic, Harley-Davidson, Ion Mobility, Keeway, Motoguzzi, Pacific, Piaggio, Polytron, Royal Enfield, Segway dan Vespa.