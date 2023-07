Fitur Panoramic Roof Absen di The New SUV, Ini Kata Mitsubishi

Preview The New SUV Mitsubishi di Jakarta, Senin (31/7/2023)

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mitsubishi Indonesia mengenalkan The New SUV secara langsung ke publik pada Senin (31/7/2023) di Jakarta.

Sayangnya, automaker masih merahasiakan detail interior, harga dan nama dari produk compact SUV mereka tersebut. Semuanya akan diungkap saat pameran otomotif GIIAS 2023 pada 10 Agustus mendatang.

Mengusung desain baru yang kokoh dan lebar khas SUV, bagian eksteriornya cukup berbeda dari model Mitsubishi yang sudah ada.

Ground clearance tinggi juga akan menjadi andalan The New SUV, disamping kabin yang dibuat tinggi untuk menambah visibilitas dan keamanan berkendara.

Jika dibandingkan dengan pesaingnya seperti Hyundai Creta, Honda HR-V, Kia Seltos maupun Wuling Alvez, The New SUV Mitsubishi justru absen menyematkan fitur panoramic roof.

Corporate Officer and Division General Manager of Design Mitsubishi Motors Corporation Seiji Watanabe, mengatakan absennya panoramic roof menjadi keunggulan The New SUV dalam hal performa.

"Sebenarnya panoramic roof itu kalau dipasang akan menambah lebih berat bobot dari kendaraan. Sebenarnya, mobil ini dibuat agar lebih lincah di perjalanan dan agar konsumsi bahan bakarnya bisa lebih hemat," tutur Watanabe saat acara Preview The New SUV Mitsubishi di Jakarta, Senin (31/7/2023).

Guna membuat The New SUV kian kompetitif, Mitsubishi menambahkan fitur ground clearance tinggi yang telah disesuaikan dengan keinginan konsumen.

"Selain ground clearance, tentu ada packaging di bagian kabinnya, sehingga bisa dirasakan passenger yang duduk di depan maupun sebagai penumpang agar semuanya bisa merasakan kenyamanan dan kemudahan," ungkapnya.