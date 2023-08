Jualan di GIIAS 2023, Mazda Targetkan 1.000 Unit Laku Selama 10 Hari

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Eurokars Motor Indonesia (PT EMI) selaku Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) dan distributor kendaraan Mazda di Indonesia, menargetkan 1.000 unit terjual saat gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023.

Diketahui, booth Mazda terletak di Hall 7B dengan area seluas 1.000 M2. Dalam acara pameran otomotif ini, produsen kendaraan empat asal Jepang ini menghadirkan 10 line-up mobil.

"Target gabungan secara consolidated untuk semua model, kita di 1.000 unit. Jadi harapannya ada sedikit peningkatan. Kita harus bikin optimis," kata Marketing and Communications General Manager PT EMI, Pramita Sari, ketika ditemui di GIIAS 2023, ICE BSD Tangerang, Kamis (10/8/2023).

Pramita meyakini kehadiran Mazda di GIIAS 2023 mampu mendongkrak penjualan yang pada Juli 2023 lalu sempat melesu.

Menurut dia, penurunan penjualan di bulan Juli lalu karena konsumen lebih banyak menanti perhelatan GIIAS dimulai. Ia mengatakan, mereka menunggu produk apa yang akan diluncurkan oleh para produsen roda empat.

"Kemungkinan besar customer itu lebih menunggu GIIAS. Biasanya trennya gitu. Biasanya di Juli karena menunggu program di Agustus semuanya wait and see gitu kan. Keluarin mobil apa, hargnya berapa, programnya apa," ujar Pramita.

"Kita emphasize (menekankan) penjualan di GIIAS. Terutama kerja sama dengan leasing partner," lanjutnya.

Ia mengatakan bahwa di GIIAS kali ini, CX-5 dan CX-3 masih menjadi tulang punggung penjualan dari Mazda.

Berikut produk Mazda yang dihadirkan di GIIAS 2023:

1. CX-60 3.3 MHEV AWD KURO

2. CX-60 3.3 MHEV AWD ELITE

3. CX-5 IPM6 2.5 ELITE Kuro Edition AT

4. CX-30 IPM2 2.0 GT AT

5. CX-3 IPM4 1.5 Sport AT

6. Mazda3 IPM3 2.0 HB AT

7. Mazda2 SDN IPM5 1.5 GT AT

8. MX-5 RF IPM6 2.0 RF MT

9. MX-30

