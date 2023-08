Intersis Bawa Tiga Brand ke GIIAS 2023, Mulai dari Peredam Mobil EV hingga Head Unit Anti Virus

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - PT Intersis Sejahtera Abadi yang menaungi brand Noisekill, Mirai dan Asuka hadir meramaikan GIIAS 2023 dengan lini produk terbaru.

Brand peredam mobil Noisekill datang dengan inovasi terkini khusus kendaraan listrik berbahan Rubber Butyl NK-48, NK-60, NK-18 dan masih banyak lagi.

Dengan semakin banyaknya mobil listrik, Noisekill menghadirkan NK-80 Air yang fokus pada keringanan bobot dari peredam.

Kini berat satu lembar peredam yang berukuran 75cm x 46cm hanya memiliki bobot 700 gram per-lembar.

Hal ini berkurang signifikan jika dibandingkan dengan tipe rubber butyl lainnya, yang umumnya memiliki bobot 1,3 kg sampai 1,4 kg, dengan ukuran sama.

"Formulasi Rubber Butyl lebih murni dan tidak ditambahkan kandungan lain, maka itu bisa ringan tanpa mengurangi kualitas peredaman yang terbaik, jadi benar-benar pure yaa," tutur Brand Manager Nexindo Audio Nugraha Frans Margo di GIIAS 2023, Jumat (11/8/2023).

Selain kualitas butyl rubber yang lebih premium, NK-80 Air diciptakan lebih lengket dan empuk dibandingkan karet pada umumnya, dimana produk ini bisa mengapung di air.

Selanjutnya, Asuka Car TV melalui brand Mirai Car Entertainment mengenalkan Mirai Z-Series MR-9032 Black, head unit dengan fitur terkini yang mampu merevolusi pengalaman berkendara.

Z-Series hadir dengan menggabungkan desain kelas atas yang super berkelas dan kecanggihan teknologi processor Qualcomm Snapdragon 8 Core didalamnya.

Direktur PT Intersis Sejahtera Abadi Albert Lim, menyebut diciptakannya Z-Series sebagai seri teratas di line-up head unit Mirai, karena melihat kebutuhan pengguna head unit Android di Indonesia yang membutuhkan pengalaman lebih baik, lebih cepat dan lebih komplit.

"Processor kelas atas Qualcomm Snapdragon, Layar IPS 1200*2000 alias 2K, Kualitas Suara Bersih Bertenaga, Wireless Apple Carplay dan sudah mendukung kamera Around-View Monitor," jelas Albert.

Head unit ini memiliki RAM 8GB dan Memori Internal 128GB dan 256GB, Z-Series hadir dengan dua pilihan ukuran universal untuk semua mobil, yaitu 9 inch dan 10 inch.

Selain itu, ada pula head unit yang mampu membunuh virus, yakni ACK 509/510 MAX. Tersedia dua pilihan, yakni 9 inch ACK-509 MAX dan 10 inch ACK-510 MAX.

Manager Brand Asuka Car TV TJ Darmawan, menyebut head unit yang berkemampuan mendeteksi CO2 dan sanggup membunuh virus dan membersihkan udara menjadi sangat relevan.

"Produk flagship head unit Asuka ini merupakan satu-satunya di dunia, dengan kesanggupan mematikan virus di mobil Anda," jelasnya.

Model ini menjadi satu-satunya head unit yang memiliki layar 2K QLED, ACK 509/510MAX juga tersematkan fitur Air Purifier (AP-100) for your health dan Sensor CO2 for your safety.