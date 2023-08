Taman Safari Indonesia Siapkan Wuling Air EV untuk Pemenang Kompetisi IAPVC 2023

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Taman Safari Indonesia menggelar ajang kreatif International Animal Photo and Video Competition (IAPVC) 2023.

IAPVC ke-32 ini sekaligus wujud dari komitmen Taman Safari Indonesia untuk terus mendorong edukasi dunia satwa termasuk upaya konservasinya di Indonesia.

Ada empat kategori yang dikompetisikan di IAPVC 2023, diantaranya Photo Story, Endangered Animal, General Wildlife dan Social Media Contest.

Tahun ini, peserta bisa juga menyumbang kecakapannya dalam membuat video singkat yang menceritakan keunikan satwa dan habitatnya.

Kompetisi yang bertemakan ‘Story of the Wild, Capture Through Your Lens’ berlangsung sampai dengan 16 September 2023.

Sebagai hadiah utama, Taman Safari Indonesia menyiapkan 1 unit mobil listrik Wuling Air EV.

Air EV yang akan dimenangkan oleh pemenang IAPVC 2023 merupakan tipe Long Range yang mengusung konsep dual-tone color scheme dengan memadukan warna Starry Black di bagian atas dan Pristine White di bagian bawah.

Selain itu, mengenakan Livery khusus yang bertemakan ‘Story of the Wild, Capture Through Your Lens’ turut menghiasi sisi eksterior-nya, dengan beragam gambar satwa pada bagian belakang dan samping bodinya dan logo Taman Safari Indonesia.



PR Manager Wuling Motors Brian Gomgom, menyampaikan pihaknya bangga mengambil bagian dalam IAPVC 2023.

"Kendaraan listrik dengan beragam kemudahan ini mencerminkan komitmen kami untuk mengedepankan inovasi ramah lingkungan serta bentuk perhatian kami terhadap konservasi satwa. Mari bersama-sama, kita melangkah menuju masa depan, menjaga kelestarian alam dan bumi yang lebih baik bagi generasi mendatang," tutur Gomgom, Jumat (25/8/2023).

Sebagai mobil ramah lingkungan, Air EV Long Range didukung beragam fitur modern, termasuk inovasi pintar Internet of Vehicle (IoV) dan Wuling Indonesian Command (WIND).

Kendaraan listrik ini memiliki kapasitas baterai 26,7 kWh yang mencakup jarak tempuh hingga 300 kilometer saat terisi penuh.

Baterai yang dipakai pada Air EV juga dijamin keamanannya dengan standar IP67 dan telah melalui pengujian dalam berbagai kondisi ekstrem.

Vice President Media, Digital and Event Taman Safari Indonesia Alexander Zulkarnain, mengapresiasi keterlibatan Wuling dalam ajang IAPVC 2023.

"Melalui langkah ini, bersama sama kita menggandeng inovasi ramah lingkungan dalam kegiatan tahunan berskala internasional. Mari kita melangkah ke arah masa depan yang lebih hijau, di mana harmoni antara manusia, hewan, dan alam menjadi prioritas utama," ungkap Alexander.

Sebagai informasi, Taman Safari Indonesia telah menampung total 8.700 satwa dari 400 spesies satwa dunia dan menyediakan fasilitas konservasi berstandar internasional.

Pusat konservasi dan riset Taman Safari Indonesia pun memiliki peran penting dalam perlindungan satwa, pemulihan, penangkaran, pelepasliaran dan pengembangan inovasi demi kelestarian satwa di Indonesia.