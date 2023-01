Kulit Wajah Juga Butuh Perlindungan Meski di Rumah, YOU Triple UV Elixir Sunscreen Solusinya

Parapuan.co – Sunscreen merupakan salah satu produk perawatan kulit yang wajib digunakan saat beraktivitas di luar ruangan. Penggunaan sunscreen yang tepat dapat melindungi kulit dari paparan sinar matahari dan radikal bebas lainnya.

Sayangnya, penggunaan sunscreen sering kali diabaikan ketika beraktivitas di rumah. Padahal, dengan berada di dalam ruangan seharian bukan berarti kulit Kawan Puan terbebas dari risiko yang ditimbulkan paparan sinar matahari.

Cahaya matahari dapat menembus melalui jendela dan mengenai kulit wajah. Dampaknya, kulit dapat mengalami hiperpigmentasi dan terlihat kusam.

Selain itu, saat menggunakan gadget, laman kesehatan WebMD menyebut cahaya biru (blue light) dari layar gadget yang mengenai wajah dapat memicu penuaan dini pada kulit.

Oleh sebab itu, Kawan Puan tetap perlu menggunakan sunscreen untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari dan blue light saat beraktivitas di rumah.

Agar tetap nyaman dan tenang saat beraktivitas di mana saja, Kawan Puan dapat menggunakan sunscreen yang dapat melindungi kulit secara optimal, seperti rangkaian dari produk YOU UV Elixir Sunscreen.

Sebagai informasi, rangkaian produk YOU UV Elixir Sunscreen terdiri dari dua varian produk, yaitu YOU Triple UV Elixir dan YOU Tone Up UV Elixir. Apa perbedaan keduanya? Berikut penjelasannya.

YOU Triple UV Elixir

YOU Triple UV Elixir merupakan sunscreen dengan sun protection factor (SPF) 50 dan PA++++ yang dapat melindungi kulit dari paparan sinar ultraviolet A (UVA), UVB, dan blue light.

Selain dapat melindungi kulit secara optimal, YOU Triple UV Elixir juga dilengkapi dengan berbagai kandungan yang bermanfaat untuk merawat kulit. Salah satunya adalah niacinamide yang dapat mengurangi hiperpigmentasi pada kulit sekaligus mencerahkan dan melembapkan kulit.