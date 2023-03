Rekomendasi Drakor dengan Karakter Perempuan Go Bo Gyeol, Ada The Heavenly Idol

Rekomendasi drakor Go Bo Gyeol, salah satunya The Heavenly Idol.

Parapuan.co - Go Bo Gyeol adalah salah satu aktris Korea Selatan yang sudah membintangi banyak drama dan film.

Ia kerap tampil dalam sebuah drama Korea baik sebagai pemeran utama maupun pendukung.

Aktris kelahiran 1988 ini sudah aktif berakting di drama maupun film sejak tahun 2014.

Kalau Kawan Puan pernah nonton Guardian: The Lonely and Great God atau lebih dikenal dengan judul Goblin, maka kamu akan menemukan sosok Go Bo Gyeol.

Melansir dari Parapuan.co, Go Bo Gyeol sudah memerankan tokoh dengan beragam sifat perempuan mulai dari penyayang, rela menolong, hingga manja dan pemalas.

Berikut ini deretan rekomendasi drakor yang pernah dibintangi oleh Go Bo Gyeol sebagai pemeran utama maupun pendukung.

1. Hi Bye, Mama!

Hi Bye, Mama! adalah drakor tahun 2020 yang amat menguras air mata karena mengisahkan seorang ibu kembali ke anaknya meski dia sudah meninggal.

Dalam drama ini, Go Bo Byeol berperan sebagai Oh Min Jung, istri kedua dari laki-laki beranak satu yang istrinya meninggal dunia akibat kecelakan mobil.

Sifat perempuan Oh Min Jung yang diperankan oleh Go Bo Gyeol sangat penyayang, tulus, dan rela berkorban.

Ia rela mengorbankan suaminya untuk kembali ke istri pertamanya demi kebahagiaan suami dan anak tirinya.

2. Go Back Couple