Course-Net Siap Membantu Kamu yang Ingin Berkarier di Bidang IT

Parapuan.co – Saat ini, sudah menjadi rahasia umum bahwa karier di bidang teknologi informasi (IT) adalah primadona di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Selain dibutuhkan oleh banyak perusahaan besar, profesi ini juga punya prospek kerja yang luas dan gaji yang relatif tinggi.

Cakupan pekerjaan di bidang IT juga cukup luas. Tak hanya programmer, seseorang yang menguasai skill IT juga bisa menjadi developer, network engineer, data scientist, cyber security specialist, dan digital marketer.

Karena memiliki prospek yang menjanjikan, tak sedikit pekerja maupun pencari kerja berlomba-lomba pindah haluan atau career switch ke bidang IT.

Kendati demikian, masih banyak orang yang beranggapan bahwa IT adalah ilmu yang sulit untuk dipelajari. Selain itu, untuk memulai karier di bidang IT, mereka berpikir harus mampu menguasai semua skill teknis yang berhubungan dengan IT.

Padahal, anggapan tersebut keliru. Untuk terjun ke dunia IT, setiap orang dapat fokus mempelajari skill spesifik yang berhubungan dengan bidang profesi yang ingin dijalani.

Untuk menjadi data scientist, misalnya, seseorang perlu menguasai skill teknis, seperti programming dan statistika. Sementara itu, untuk menjadi network engineer, skill teknis yang perlu dikuasai adalah pemahaman sistem operasi pada komputer, jaringan, hingga bahasa pemrograman.

Memulai karier di bidang IT bersama Course-Net

Bagi Kawan Puan yang ingin memulai karier di bidang IT, tetapi tidak punya pengalaman atau latar belakang pendidikan di bidang IT, tak perlu khawatir.

Saat ini, tersedia banyak lembaga kursus yang menawarkan kelas pelatihan IT. Salah satunya, Course-Net.

Didirikan sejak 2015, Course-Net telah dipercaya oleh lebih dari 469 klien korporasi sebagai salah satu lembaga pelatihan IT yang mampu melahirkan pekerja berkualitas. Selain itu, Course-Net juga dipercaya menjadi salah satu lembaga pelatihan untuk program Katu Prakerja, Fordigi, dan Kampus Merdeka.

Course-Net sendiri telah berhasil meraih tiga penghargaan internasional, serta sukses membimbing lebih dari 75.000 peserta yang berasal dari Indonesia dan luar negeri.