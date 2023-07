Novel Dona Dona Karya Toshikazu Kawaguchi Sudah Bisa Dipesan di Gramedia.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gramedia Pustaka Utama menerbitkan novel Dona Dona karya pengarang asal Jepang, Toshikazu Kawaguchi.

Toshikazu Kawaguchi dikenal karena karya-karyanya yang termasuk dalam genre fiksi dan teater. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah novel berjudul "Before the Coffee Gets Cold" (Sebelum Kopi Mendingin) yang diterbitkan pada 2015.

Toshikazu Kawaguchi terkenal karena karyanya dalam genre fiksi dengan sentuhan magis-realistis. Ia sering kali menciptakan cerita yang melibatkan elemen supernatural atau konsep-konsep yang unik, yang menantang pembaca untuk mempertimbangkan perspektif baru tentang kehidupan dan hubungan manusia.

Buku setebal 264 halaman tersebut sudah bisa dipesan via Gramedia.com.

Pemesanan dibuka 24 Juli hingga 1 Agustus 2023

Sinopsis

Di sebuah lereng indah tak bernama di Hakodate, Hokkaido, berdiri Kafe Dona Dona yang menawarkan layanan istimewa kepada pengunjungnya: perjalananan melintasi waktu. Seperti di Funiculi Funicula yang ada di Tokyo, hal tersebut hanya dapat dilakukan jika berbagai peraturan yang merepotkan dipenuhi dan dengan secangkir kopi yang dituangkan oleh perempuan di keluarga Tokita.

Mereka yang ingin memutar waktu adalah seorang wanita muda yang menyimpan dendam kepada orangtua yang menjadikannya yatim piatu kesepian, seorang komedian yang kehilangan tujuan hidup setelah berhasil mewujudkan impian mendiang istrinya, seorang adik yang khawatir kakaknya takkan bisa tersenyum lagi setelah kepergiannya, dan seorang pemuda yang tak mampu mengungkapkan cinta terpendam kepada sahabatnya.

Mungkin perjalanan mereka hanya akan menyisakan kenangan. Namun, kehangatannya akan membekas dan barangkali, pada akhirnya, menumbuhkan tekad baru untuk menjalani hidup…