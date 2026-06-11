Ingin Lanjut Kuliah Tanpa Meninggalkan Pekerjaan? Simak Program Kelas Karyawan Universitas BSI

KELAS KARYAWAN BSI - Universitas BSI kembali membuka pendaftaran mahasiswa baru Gelombang 4. Melalui program kelas karyawan, pekerja dan profesional dapat melanjutkan pendidikan tinggi tanpa harus meninggalkan aktivitas pekerjaan.

Parapuan.co - Di tengah kesibukan bekerja, tidak sedikit orang yang ingin melanjutkan pendidikan untuk meningkatkan kompetensi maupun jenjang karier. Namun, membagi waktu antara pekerjaan dan kuliah sering kali menjadi tantangan tersendiri.

Karena itu, program kelas karyawan menjadi salah satu pilihan yang banyak diminati. Dengan jadwal yang lebih fleksibel, perkuliahan dapat dijalani tanpa harus meninggalkan pekerjaan.

Bagi Kawan Puan yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi, Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Universitas Bina Sarana Informatika (BSI) kini telah memasuki Gelombang 4. Periode pendaftaran berlangsung hingga 2 Juli 2026.

Melalui program kelas karyawan, Universitas BSI memberikan kesempatan bagi pekerja, profesional, ataupun pelaku usaha untuk melanjutkan pendidikan sesuai bidang yang diminati.

Beragam program studi juga tersedia untuk mendukung kebutuhan pengembangan karier di berbagai sektor industri.

Keunggulan Kelas Karyawan di BSI

Kelas karyawan Universitas BSI dirancang untuk membantu mahasiswa yang memiliki kesibukan kerja agar tetap dapat mengikuti perkuliahan secara optimal. Berikut beberapa keunggulan yang ditawarkan.

Jadwal Kuliah yang Fleksibel

Mengatur waktu menjadi salah satu tantangan terbesar bagi pekerja yang ingin kembali menempuh pendidikan tinggi.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Universitas BSI menghadirkan jadwal perkuliahan yang fleksibel sehingga mahasiswa dapat menyesuaikan waktu belajar dengan aktivitas pekerjaan yang dijalani.

2. Pilihan Program Studi yang beragam

Universitas BSI menyediakan berbagai pilihan program studi, mulai dari bidang teknologi, bisnis, komunikasi, hingga bahasa. Pilihan yang beragam ini memungkinkan mahasiswa memilih jurusan sesuai minat, kebutuhan pekerjaan, maupun rencana pengembangan karier jangka panjang.

Selain itu, mahasiswa juga memiliki kesempatan untuk meningkatkan kompetensi pada bidang yang memiliki prospek kerja luas di berbagai sektor industri.

3. Mendukung Pengembangan Karier

Pendidikan tinggi tidak hanya berkaitan dengan gelar akademik. Perkuliahan juga dapat menjadi sarana untuk memperluas wawasan, meningkatkan keterampilan, serta memperkuat kompetensi yang dibutuhkan dalam dunia kerja.

Kemampuan tersebut dapat menjadi nilai tambah di tengah persaingan kerja yang semakin dinamis dan kompetitif.

4. Cocok untuk Pekerja dan Profesional

Program ini dirancang khusus bagi mereka yang telah bekerja dan ingin melanjutkan pendidikan tanpa harus meninggalkan aktivitas profesional yang sedang dijalani.

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Pilihan Program Studi untuk Profesional

Universitas BSI menawarkan berbagai program studi yang dapat dipilih sesuai kebutuhan pengembangan karier dan bidang pekerjaan masing-masing mahasiswa.

Fakultas Teknik dan Informatika (FTI)

Bagi yang tertarik pada bidang teknologi dan rekayasa, Fakultas Teknik dan Informatika BSI menyediakan sejumlah program studi yang relevan dengan perkembangan industri digital saat ini.

Program studi yang tersedia meliputi:

Informatika (S1).

Teknologi Informasi (S1).

Sistem Informasi (S1 dan D3).

Rekayasa Perangkat Lunak/Software Engineering (S1).

Teknik Elektro (S1).

Teknik Industri (S1).

Sistem Informasi Akuntansi (D3).

eknologi Komputer (D3).

Program-program tersebut dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan teknis sesuai kebutuhan dunia industri modern.

2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)

Bagi calon mahasiswa yang ingin mengembangkan kompetensi di bidang manajemen, akuntansi, administrasi, maupun pariwisata, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dapat menjadi salah satu pilihan.

Program studi yang tersedia meliputi:

Manajemen (S1).

Akuntansi (S1 dan D3).

Pariwisata (S1).

Perhotelan (D3).

Administrasi Bisnis (D3).

Administrasi Perkantoran (D3).

Melalui program-program tersebut, mahasiswa dapat mempelajari berbagai aspek pengelolaan bisnis, keuangan, dan pelayanan yang dibutuhkan di dunia kerja.

3. Fakultas Komunikasi dan Bahasa (FKB)

Sementara itu, Fakultas Komunikasi dan Bahasa menawarkan program studi yang berfokus pada industri media, komunikasi, desain, serta pengembangan kemampuan bahasa.

Program studi yang tersedia meliputi:

Ilmu Komunikasi (S1).

Sastra Inggris (S1).

Desain Komunikasi Visual/DKV (S1).

Penyiaran/Broadcasting (D3).

Hubungan Masyarakat/Public Relations (D3).

Periklanan/Advertising (D3).

Bahasa Inggris (D3).

Pilihan program studi tersebut dapat menjadi bekal bagi mahasiswa yang ingin berkarier di bidang media, industri kreatif, komunikasi korporat, maupun sektor pendidikan dan bahasa.

Karena periode pendaftaran memiliki batas waktu tertentu, calon mahasiswa disarankan untuk melakukan registrasi sebelum masa pendaftaran berakhir.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran kelas karyawan Universitas BSI, Kawan Puan dapat mengunjungi website pendaftaran di pmbubsi.id atau menghubungi nomor 0856-9573-8581.

Pendaftaran PMB Universitas BSI Gelombang 4 masih dibuka hingga 2 Juli 2026 melalui platform tersebut.

Program ini dapat menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi sambil tetap menjalankan aktivitas profesional sehari-hari.

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