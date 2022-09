Contoh Soal UTS Bahasa Inggris Kelas 10 Semester 1 dan Kunci Jawabannya

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini contoh soal UTS Bahasa Inggris kelas 10 semester 1.

Contoh soal dan kunci jawaban berikut ini dapat digunakan sebagai latihan menghadapi PTS atau UTS Bahasa Inggris kelas 10 semester 1.

Dalam artikel ini memuat contoh soal UTS Bahasa Inggris yang bukan bocoran soal UTS sesungguhnya.

Soal-soal berdasarkan materi dalam buku Bahasa Inggris kelas 10 kurikulum 2013 revisi 2018.

Simak contoh soal dan kunci jawaban UTS Bahasa Inggris kelas 10 dari berbagai sumber:

Pilihan ganda

Baca juga: Contoh Soal UTS Bahasa Inggris Kelas 9 Semester 1, Dilengkapi Kunci Jawaban

1. Complete the following dialogue

Arfan: Good morning everybody, I would like to . . . . . . . .

My name is Arfan, I'm 16 years old. I study at SMA Semesta, and I live on Jl. Cendrawarsih no 75.

A. tell you some information

B. introduce my friend

C. introduce myself

D. meet a new friend

Jawaban: C

Baca juga: Contoh Soal PTS/UTS Bahasa Inggris Kelas 7 Semester 1 Beserta Kunci Jawaban

2. Complete the following dialogue

Judge: . . . . . . . . . . . . . ?

Me: Of course. I'm Nathan, I'm 17 years old. I'm a skateboarder, I've been skating since I was ten.