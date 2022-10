Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 183, Reflecting: My Journal About Lesson

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 183, Reflecting

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 183

Reflecting

In our journal, every one of us will handwrite our reflection in our learning process.

We will use English.

My Journal

I have just learn to

- I have just learn to how to write calligraphy.

- How to get the message of a song

- Know new vocabullary what i dont know from the song