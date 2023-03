Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 Halaman 55 Kurikulum Merdeka, Worksheet 1.17: Section 3

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 55 Kurikulum Merdeka.

Worksheet 1.17

Orientation: Sets a context for understanding the events that follow; provides background information about who, where, when, etc

Record of events: Events recounted in chronological order

Comment: Evaluates the signiicance of the event.

Jawaban:

Orientation:

Today, my school held an Independence Day celebration event.

It welcomed students from every grade to participate in many fun games, such as tug of war, krupuk race, sack

race, tandem race, and the marble in spoon race.