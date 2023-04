Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 184-185 Kurikulum Merdeka, Worksheet 4.24 dan 4.25

TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 184 dan 185 Kurikulum Merdeka di dalam artikel berikut.

Buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 184 dan 185 Kurikulum Merdeka terdapat pada Chapter 4 yang membahas tentang My School Activities.

Sementara soal buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 184 dan 185 Kurikulum Merdeka terdapat tugas Worksheet 4.24 dan Worksheet 4.25.

Nantinya, siswa diharuskan menjawab beberapa soal yang ada pada buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 184 dan 185 Kurikulum Merdeka.

Terdapat dua jenis soal yang ada pada buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 184 dan 185 Kurikulum Merdeka.

Sebelum melihat kunci jawaban, siswa diharuskan mengerjakan soal yang terdapat di buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 184 dan 185 Kurikulum Merdeka secara mandiri.

Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 184 dan 185 Kurikulum Merdeka:

a. Look at the picture below. Write down words for the things you can see at Monita’s study area. Number one has been done for you.

Buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 184 Kurikulum Merdeka.

1. Desk

2. Book

3. Schedule

4. Flashcards

5. Mind map

b. Look at each picture and write a relevant activity under each picture. Number one has been done for you.

Buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 185 Kurikulum Merdeka.

1. Have a place to study.

2. Make lashcards.

3. Have a study buddy.

4. Keep everything organized.

5. Take notes.

*) Disclaimer:

- Kunci jawaban Bahasa Inggris di atas hanya digunakan oleh orang tua atau wali untuk memandu proses belajar anak.

- Sebelum melihat kunci jawaban, pastikan anak mengerjakan sendiri terlebih dahulu.

