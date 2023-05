Present Perfect Continuous Tense: Pengertian, Rumus, Fungsi, Contoh Penggunaan dalam Kalimat

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini materi sekolah grammar Present Perfect Continuous Tense.

Present Perfect Continuous adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan tindakan yang dimulai di masa lalu dan masih berpengaruh sampai sekarang.

Bentuk Present Perfect Continuous selalu menggunakan to be bentuk ketiga, yaitu Been.

Simak penjelasan Present Perfect Continuous, rumus, fungsi, dan contoh penggunaannya dalam kalimat di bawah ini, dikutip dari Grammarly, English Page, dan EF English.

Rumus Verbal:

(+) S + Have/Has + been + V1-ing +O

(-) S + Have/Has + not +been + V1-ing + O

(?) Have/has + S + been + V1-ing + O

Contoh:

- He has not been studying for 3 hours

Dia belum belajar selama 3 jam

- They have been talking for the last hour.

Mereka telah berbicara selama satu jam terakhir.

- What have you been doing for the last 30 minutes?

Apa yang telah Anda lakukan selama 30 menit terakhir?



- We have been waiting here for over two hours!

Kami telah menunggu di sini selama lebih dari dua jam!

- Why has Nancy not been taking her medicine for the last three days?

Mengapa Nancy tidak meminum obatnya selama tiga hari terakhir?



