Soal Akses Pendidikan, Anak Kebutuhan Khusus Punya Hak dan Kesempatan yang Sama  

TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Mendapatkan akses pendidikan yang baik merupakan hak anak sebagai generasi penerus bangsa, ini juga berlaku bagi anak berkebutuhan khusus.

Mendukung tercapainya inklusivitas dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus, Hotel Four Points by Sheraton Surabaya, Tunjungan Plaza mengundang 50 siswa dan guru dari SLB Paedagogia pada 14 Juli lalu.

Perlu diketahui, SLB Paedagogia ini merupakan sekolah di kawasan Surabaya yang didedikasikan untuk memberikan pendidikan kepada siswa berkebutuhan khusus yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Mohit Gomber, Senior Area Director of Finance, Indonesia & Malaysia Marriott International mengatakan pihaknya berkomitmen untuk turut ambil bagian dalam upaya memberdayakan masyarakat dan komunitas.

"Kegiatan yang sangat positif ini untuk memberdayakan masyarakat dan komunitas di sekitar kita," kata Gomber, dalam keterangannya, Kamis (3/8/2023).

Menurutnya, momentum ini dapat dijadikan pengingat bahwa dukungan pendidikan juga berlaku bagi anak berkebutuhan khusus karena mereka juga memiliki hak yang sama dengan anak lainnya.

"Ini dapat dijadikan sebagai pengingat yang luar biasa akan pentingnya mendukung pendidikan anak serta memupun masa depan yang lebih gemilang untuk komunitas kita," jelas Gomber.

Ia menuturkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Marriott International Indonesia Finance Workshop 2023 yang digelar di Hotel Four Points by Sheraton Surabaya pada 12 hingga 14 Juli 2023.

Mewujudkan salah satu pilar Serve360, pihaknya memberikan bantuan donasi kepada SLB Paedagogia, tiap anak menerima paket perlengkapan sekolah untuk mendukung kegiatan pembelajaran serta aktivitas ekstrakurikuler.

Sedangkan para guru dan pekerja di sekolah tersebut diberikan bantuan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dalam membimbing dan mendidik anak-anak tersebut.

Brigitta Mone, Director of Marketing Communication-Complex Sheraton Surabaya & Towers and Four Points by Sheraton Surabaya mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk pemberian akses yang setara bagi anak berkebutuhan khusus.

"Kegiatan ini merupakan upaya dalam memberikan akses dan kesempatan yang setara kepada anak-anak dan individu dengan disabilitas di komunitas sekitar melalui kontribusi berkala," kata Mone.

Selain kegiatan tersebut, terdapat pula program kolaborasi dengan Sungai Watch untuk menjaga dan melindungi sungai di area Jawa dan Bali dari cemaran sampah, hal ini merupakan bagian dari kegiatan pariwisata bertanggung jawab secara berkelanjutan (sustainability).