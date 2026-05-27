Kunci Jawaban LKS Informatika Kelas 7 Halaman 56-58 Kurikulum Merdeka: Uji Pemahaman

Materi ini terdapat dalam buku LKS Informatika kelas 7 halaman 56-58 karangan Sumari Agus Prasetyo, terbitan Mitra Sejati.

Kunci Jawaban LKS Informatika Kelas 7 Halaman 56-58

Perhatikan bacaan berikut ini untuk menjawab soal nomor 1–3!

Pada praktik lintas bidang menggunakan Makey Makey dan Scratch, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, sebagai berikut.

1. Pemahaman konsep dasar teknologi dan pemrograman

Sebelum menggunakan Makey Makey dan Scratch, siswa perlu memahami konsep dasar teknologi dan pemrograman, seperti sirkuit, sensor, input/output, logika, dan algoritma.

2. Kreativitas dan inovasi

Makey Makey dan Scratch dapat digunakan untuk membuat proyek interaktif yang kreatif dan inovatif sehingga siswa perlu mendorong kreativitas dan inovasi dalam membuat proyek mereka.

3. Kolaborasi dan tim

Siswa dapat bekerja secara kolaboratif dan dalam tim untuk membuat proyek menggunakan Makey Makey dan Scratch. Hal ini, dapat meningkatkan keterampilan sosial dan kerja sama siswa.

4. Pemecahan masalah

Pada saat membuat proyek menggunakan Makey Makey dan Scratch, siswa perlu memecahkan masalah yang muncul seperti kesalahan dalam kode pemrograman atau masalah dalam membuat sirkuit.

5. Evaluasi dan refleksi

Setelah membuat proyek menggunakan Makey Makey dan Scratch, siswa perlu melakukan evaluasi dan refleksi terhadap karya mereka. Hal ini, dapat membantu siswa untuk meningkatkan kualitas proyek mereka di masa mendatang dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang konsep teknologi dan pemrograman.

1. Sebelum menggunakan Makey Makey dan Scratch, kalian perlu memahami sirkuit, sensor, input/output, logika, dan algoritma yang merupakan konsep dasar ….

a. kreatif dan inovatif

b. kolaboratif dan dalam tim

c. evaluasi dan refleksi

d. teknologi dan pemrograman

2. Beri tanda centang (✓) pada kolom (Salah) jika pernyataan salah dan (Benar) jika pernyataan benar!

Makey Makey dan Scratch dapat digunakan untuk membuat proyek interaktif yang kreatif dan inovatif sehingga siswa perlu mendorong kreativitas dan inovasi dalam membuat proyek mereka.

Siswa dapat bekerja secara kolaboratif dan dalam tim untuk membuat proyek menggunakan Makey Makey dan Scratch.

Bekerja secara kolaboratif dan dalam tim dapat meningkatkan keterampilan sosial dan kerja sama siswa.

Pada saat membuat proyek menggunakan Makey Makey dan Scratch, siswa tidak perlu memecahkan masalah yang muncul seperti kesalahan dalam kode pemrograman atau masalah dalam membuat sirkuit.

Setelah membuat proyek menggunakan Makey Makey dan Scratch, siswa tidak perlu melakukan evaluasi dan refleksi terhadap karya mereka.



3. Hal yang dapat membantu siswa untuk meningkatkan kualitas proyek mereka di masa mendatang dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang konsep teknologi dan pemrograman adalah perlu melakukan ….