Kunci Jawaban LKS Informatika Kelas 7 Halaman 58-60 Kurikulum Merdeka: Asesmen Akhir

KUNCI JAWABAN - Simak kunci jawaban LKS Informatika Kelas 7 Halaman 58-60.

Kunci Jawaban LKS Informatika Kelas 7 Halaman 58-60

A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang benar!

1. Media sehari-hari yang dapat digunakan untuk membuat synthesizer sederhana dengan Makey Makey adalah ….

a. kertas berarsir grafit

b. mouse

c. kabel USB

d. kertas warna

2. Fungsi amplifier dalam synthesizer adalah ….

a. mengatur besar kecil gelombang suara serta durasi volume setiap nada

b. menciptakan gelombang suara

c. mengkombinasikan gelombang suara agar menjadi satu frekuensi

d. mengubah gelombang suara menjadi timbre/warna suara

3. Cara mengaktifkan Makey Makey adalah ….

a. hubungkan dengan benda konduktor

b. hubungkan dengan klip aligator

c. hubungkan kabel USB Makey Makey ke komputer

d. hubungkan sisi besar dari kabel USB Makey Makey ke komputer

4. Alasan di balik penciptaan Makey Makey oleh Eric dan Jay adalah ….

a. mereka percaya bahwa setiap orang memiliki potensi kreatif dan inovatif untuk mengubah dunia

b. mereka percaya bahwa setiap orang memiliki soft skill

c. mereka percaya bahwa setiap orang ingin melakukan sesuatu dengan mudah

d. mereka percaya bahwa karyanya akan diminati banyak orang

5. Perhatikan gambar berikut!

Berdasarkan gambar di atas nama komponen pada perangkat Makey Makey adalah ….

a. Arduino Leonardo

b. Alligator Clip

c. Micro USB

d. papan sirkuit

6. Fungsi lubang bukan ground di bagian depan papan sirkuit Makey Makey adalah ….

a. menggantikan tombol arah dan spasi

b. menggantikan tombol angka

c. menggantikan tombol abjad

d. menggantikan tombol enter

7. Keberadaan version control system sangat bermanfaat bagi developer web melacak perubahan yang telah dilakukan dengan menggunakan basis ….

a. sharing job

b. kode

c. faktual

d. biner

8. Perangkat yang digunakan untuk menghubungkan berbagai tombol pada papan sirkuit Makey Makey adalah ….

a. kabel dan klip buaya

b. kabel data

c. keyboard

d. mouse