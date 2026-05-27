Kunci Jawaban LKS Informatika Kelas 7 Halaman 60 61 Kurikulum Merdeka: Perbaikan

TRIBUNNEWS.COM – Dalam buku Lembar Kerja Siswa (LKS) Informatika Kelas 7 SMP/MTS Semester 1 halaman 60 61 Kurikulum Merdeka, siswa mempelajari tentang materi lintas bidang informatika.

Pada materi LKS Informatika kelas 7 halaman 60 61 kali ini, siswa diminta untuk mengerjakan soal perbaikan.

Materi ini terdapat dalam buku LKS Informatika kelas 7 halaman 60 61 karangan Sumari Agus Prasetyo, terbitan Mitra Sejati.

Kunci jawaban LKS Informatika kelas 7 halaman 60 61 pada materi tentang dampak sosial informatika hanya digunakan sebagai referensi untuk belajar siswa di rumah.

Berikut Tribunnews merangkum kunci jawaban buku LKS Informatika kelas 7 halaman 60 61.

Kunci Jawaban LKS Informatika Kelas 7 Halaman 60 61

Perbaikan

A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang benar!

1. Perhatikan gambar berikut!

Berdasarkan gambar di atas, yang merupakan salah satu perangkat pengembangan artefak komputasional adalah ….

a. Scratch

b. bahasa pemrograman

c. Makey Makey

d. aplikasi

2. Perhatikan pernyataan berikut!

(1) Menambahkan ekstensi Makey Makey pada Scratch.

(2) Menghubungkan ground dari Makey Makey dengan ground di desain piano.

(3) Menggunakan aplikasi pengeditan video untuk menambahkan suara.

(4) Menguji pemetaan nada pada program Scratch.

(5) Menghubungkan kabel HDMI dari komputer ke monitor.

Berdasarkan pernyataan di atas, hal yang harus dilakukan setelah menghubungkan papan sirkuit Makey Makey dengan kertas berarsir dan perangkat komputer untuk membuat piano ….

a. (1), (2), dan (4)

b. (2), (3), dan (4)

c. (1), (3), dan (5)

d. (1), (4), dan (5)

3. Makey Makey sebagai perangkat papan sirkuit yang diciptakan oleh Jay Silver dan Eric Rosenbaum, merupakan tombol bentuk ….

a. output kunci

b. kunci

c. inputan

d. perintah

4. Pada pembuatan piano, papan sirkuit pada Makey Makey sebagai pengganti beberapa….

a. tombol mouse

b. tombol keyboard

c. tombol joystick

d. tombol panel

5. Guna membuat alat ground pada Makey Makey dapat menggunakan ….

a. aluminium foil (ground)

b. kabel tees

c. selotip

d. lem

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar!