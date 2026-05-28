Kurikulum Merdeka
Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 8 Halaman 255: Daya Tarik Buku Fiksi dan Nonfiksi
TRIBUNNEWS.COM – Berikut kunci jawaban Bahasa Indonesia kelas 8 SMP/MTs halaman 255 Bab 9 tentang daya tarik buku fiksi dan nonfiksi.
Materi ini mengajak siswa memahami cara menemukan hal menarik dari sebuah bacaan, baik buku fiksi maupun nonfiksi.
Siswa diminta membaca isi bacaan, memahami unsur-unsur penting di dalamnya, lalu menyampaikan hal-hal yang disukai dari buku tersebut.
Kegiatan ini bertujuan melatih kemampuan siswa dalam memahami isi buku sekaligus menyampaikan pendapat secara tertulis maupun lisan.
Dengan mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu mengenali daya tarik sebuah bacaan dari aspek isi, bahasa, hingga ilustrasinya.
Tugas Individu
Temukanlah contoh-contoh kata sifat yang lain dalam buku-buku agama, sejarah, ekonomi, isika, biologi, dan buku-buku pelajaran lainnya. Tunjukkanlah inti dari frasa-frasa tersebut
Kunci Jawaban
Temukan contoh-contoh kata sifat dari berbagai buku pelajaran beserta inti frasanya.
- Sangat luas
Inti frasa: luas
- Terlalu panas
Inti frasa: panas
- Sangat penting
Inti frasa: penting
- Begitu indah
Inti frasa: indah
- Kurang jelas
Inti frasa: jelas
- Amat subur
Inti frasa: subur
- Sangat cepat
Inti frasa: cepat
- Cukup tinggi
Inti frasa: tinggi
1. Daya Tarik Bacaan
Perhatikanlah cuplikan berikut!
Cuplikan tersebut merupakan contoh penyampaian daya tarik buku. Hal itu bisa berkenaan dengan aspek bahasa, isinya, maupun ilustrasi sampulnya.
Khususnya buku yang berbentuk cerita (iksi), sebagaimana yang telah diungkapkan terdahulu, bahwa daya tarik suatu cerita, baik itu yang berupa cerpen ataupun novel mungkin terdapat pada semua unsurnya.
Adapun daya tarik buku noniksi, mungkin dijumpai pada kekuatan argumentasi penulis, orsinalitas gagasan, ataupun kelengkapan datanya, di samping daya tarik bahasa dan ilustrasinya.
Perhatikan pula cuplikan berikut!
