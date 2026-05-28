Kamis, 28 Mei 2026
LIVE
Tribun Network
Tribunnews.com TribunnewsWiki.com TribunStyle.com TribunTravel.com TribunWow.com TribunNewsmaker.com TribunTrends.com TribunHealth.com TribunShopping.com Tribun-Video.com TribunJualBeli.com TribunBooking.com Cenderaloka.com
Tribun Epaper Gramedia.com Gramedia Digital
Tribun

Kurikulum Merdeka

Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 8 Halaman 255: Daya Tarik Buku Fiksi dan Nonfiksi

Simak kunci jawaban Bahasa Indonesia kelas 8 halaman 255 tentang daya tarik buku fiksi dan nonfiksi lengkap dengan contoh jawabannya.

Tayang:
zoom-inlihat foto Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 8 Halaman 255: Daya Tarik Buku Fiksi dan Nonfiksi
Tribunnews.com/Rina Ayu Panca Rini
PROGRAM MBG- Siswa SMP N 1 Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sedang menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Selasa (16/12/2025). Simak kunci jawaban Bahasa Indonesia kelas 8 halaman 255 tentang daya tarik buku fiksi dan nonfiksi lengkap dengan contoh jawabannya berikut ini. 

TRIBUNNEWS.COM – Berikut kunci jawaban Bahasa Indonesia kelas 8 SMP/MTs halaman 255 Bab 9 tentang daya tarik buku fiksi dan nonfiksi.

Materi ini mengajak siswa memahami cara menemukan hal menarik dari sebuah bacaan, baik buku fiksi maupun nonfiksi.

Siswa diminta membaca isi bacaan, memahami unsur-unsur penting di dalamnya, lalu menyampaikan hal-hal yang disukai dari buku tersebut.

Kegiatan ini bertujuan melatih kemampuan siswa dalam memahami isi buku sekaligus menyampaikan pendapat secara tertulis maupun lisan.

Dengan mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu mengenali daya tarik sebuah bacaan dari aspek isi, bahasa, hingga ilustrasinya.

Baca juga: Kunci Jawaban LKS Informatika Kelas 7 Halaman 58-60 Kurikulum Merdeka: Asesmen Akhir

Tugas Individu

Temukanlah contoh-contoh kata sifat yang lain dalam buku-buku agama, sejarah, ekonomi, isika, biologi, dan buku-buku pelajaran lainnya. Tunjukkanlah inti dari frasa-frasa tersebut

Kunci Jawaban

Temukan contoh-contoh kata sifat dari berbagai buku pelajaran beserta inti frasanya.

  1. Sangat luas
    Inti frasa: luas
  2. Terlalu panas
    Inti frasa: panas
  3. Sangat penting
    Inti frasa: penting
  4. Begitu indah
    Inti frasa: indah
  5. Kurang jelas
    Inti frasa: jelas
  6. Amat subur
    Inti frasa: subur
  7. Sangat cepat
    Inti frasa: cepat
  8. Cukup tinggi
    Inti frasa: tinggi

Baca juga: Kunci Jawaban LKS Informatika Kelas 7 Halaman 60 61 Kurikulum Merdeka: Perbaikan

1. Daya Tarik Bacaan

Perhatikanlah cuplikan berikut!

Cuplikan tersebut merupakan contoh penyampaian daya tarik buku. Hal itu bisa berkenaan dengan aspek bahasa, isinya, maupun ilustrasi sampulnya.

Khususnya buku yang berbentuk cerita (iksi), sebagaimana yang telah diungkapkan terdahulu, bahwa daya tarik suatu cerita, baik itu yang berupa cerpen ataupun novel mungkin terdapat pada semua unsurnya.

Adapun daya tarik buku noniksi, mungkin dijumpai pada kekuatan argumentasi penulis, orsinalitas gagasan, ataupun kelengkapan datanya, di samping daya tarik bahasa dan ilustrasinya.

 

Baca juga: Kunci Jawaban LKS Informatika Kelas 7 Halaman 56-58 Kurikulum Merdeka: Uji Pemahaman

Perhatikan pula cuplikan berikut!

Sesuai Minatmu
Nasional

Perbandingan 2 Edisi Idul Adha Prabowo setelah Jabat Presiden, Lokasi Salat hingga Jumlah Kurban

Kesehatan

Anak Sering Makan Sate dan Gulai saat Lebaran Haji? Ini Porsi Aman Daging Menurut Dokter

Internasional

Mengunjungi 3 Kampus Kelas Dunia di Moskow yang Melahirkan Para Astronot hingga Ahli Genetika Global

Halaman 1/2
12
Tags
Kurikulum Merdeka
Kurikulum Merdeka Belajar
Kunci Jawaban Bahasa Indonesia SMP
Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 8
Rekomendasi untuk Anda
Video Pilihan
Hajatan Jadi Menegangkan! Sapi Kurban Ngamuk Terobos Tenda Nikahan di Banyumas, Hewan Diduga Stres
Hajatan Jadi Menegangkan! Sapi Kurban Ngamuk Terobos Tenda Nikahan di Banyumas, Hewan Diduga Stres

Berita Terkini

Berita Populer

© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan