Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 8 Halaman 255: Daya Tarik Buku Fiksi dan Nonfiksi

Simak kunci jawaban Bahasa Indonesia kelas 8 halaman 255 tentang daya tarik buku fiksi dan nonfiksi lengkap dengan contoh jawabannya berikut ini.

TRIBUNNEWS.COM – Berikut kunci jawaban Bahasa Indonesia kelas 8 SMP/MTs halaman 255 Bab 9 tentang daya tarik buku fiksi dan nonfiksi.

Materi ini mengajak siswa memahami cara menemukan hal menarik dari sebuah bacaan, baik buku fiksi maupun nonfiksi.

Siswa diminta membaca isi bacaan, memahami unsur-unsur penting di dalamnya, lalu menyampaikan hal-hal yang disukai dari buku tersebut.

Kegiatan ini bertujuan melatih kemampuan siswa dalam memahami isi buku sekaligus menyampaikan pendapat secara tertulis maupun lisan.

Dengan mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu mengenali daya tarik sebuah bacaan dari aspek isi, bahasa, hingga ilustrasinya.

Tugas Individu

Temukanlah contoh-contoh kata sifat yang lain dalam buku-buku agama, sejarah, ekonomi, isika, biologi, dan buku-buku pelajaran lainnya. Tunjukkanlah inti dari frasa-frasa tersebut

Kunci Jawaban

Temukan contoh-contoh kata sifat dari berbagai buku pelajaran beserta inti frasanya.

Sangat luas

Inti frasa: luas Terlalu panas

Inti frasa: panas Sangat penting

Inti frasa: penting Begitu indah

Inti frasa: indah Kurang jelas

Inti frasa: jelas Amat subur

Inti frasa: subur Sangat cepat

Inti frasa: cepat Cukup tinggi

Inti frasa: tinggi

1. Daya Tarik Bacaan

Perhatikanlah cuplikan berikut!

Cuplikan tersebut merupakan contoh penyampaian daya tarik buku. Hal itu bisa berkenaan dengan aspek bahasa, isinya, maupun ilustrasi sampulnya.

Khususnya buku yang berbentuk cerita (iksi), sebagaimana yang telah diungkapkan terdahulu, bahwa daya tarik suatu cerita, baik itu yang berupa cerpen ataupun novel mungkin terdapat pada semua unsurnya.

Adapun daya tarik buku noniksi, mungkin dijumpai pada kekuatan argumentasi penulis, orsinalitas gagasan, ataupun kelengkapan datanya, di samping daya tarik bahasa dan ilustrasinya.

Perhatikan pula cuplikan berikut!