5 Duel Menarik di Final Piala Dunia 2022: Messi vs Mbappe hingga De Paul vs Griezmann

AFP/JEWEL SAMAD

5 Duel yang Bakal Tersaji di Final Piala Dunia 2022: Mulai Messi vs Mbappe & De Paul vs Griezmann - HEAD TO HEAD - Penyerang Prancis Kylian Mbappe (Kiri) siap berhadapan dengan Penyerang Argentina Lionel Messi di laga final sepak bola Piala Dunia Qatar 2022 di Doha. Minggu (18 Desember 2022). (Jewel SAMAD/Alfredo ESTRELLA/AFP)