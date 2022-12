Juara Piala Dunia 2022 & Raih Gelar Top Skor Jadi Cara Mbappe Selamatkan Karier Ronaldo

HEAD TO HEAD - Penyerang Argentina Lionel Messi (Kiri) akan berhadapan dengan Penyerang Prancis Kylian Mbappe di laga final sepak bola Piala Dunia Qatar 2022 di Doha. Minggu (18 Desember 2022). (Franck FIFE/Jewel SAMAD/AFP)

TRIBUNNEWS.COM - Kylian Mbappe memiliki kans untuk selamatkan karier sang idola, Cristiano Ronaldo di final Piala Dunia 2022.

Cukup dengan 2 syarat, yaitu antar Prancis raih juara Piala Dunia 2022 dan rebut gelar top skor dari kaki Lionel Messi.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa Kylian Mbappe mengidolakan sosok Cristiano Ronaldo yang merupakan rival abadi Lionel Messi.

Pemain depan Prancis Kylian Mbappe berlari dengan bola selama pertandingan sepak bola semifinal Piala Dunia Qatar 2022 antara Prancis dan Maroko di Stadion Al-Bayt di Al Khor, utara Doha pada 14 Desember 2022. (Photo by GABRIEL BOUYS / AFP) (AFP/GABRIEL BOUYS)

Rekan setim Mbappe di Paris Saint-Germain (PSG), Abdou Diallo baru-baru ini membeberkan betapa cintanya dia dengan peraih 5 Ballon d'Or itu.

"Sosok Cristiano Ronaldo benar-benar segalanya bagi Kylian Mbappe," kata Abdou Diallo dilansir Mirror.

"Jika kamu menyebut persaingan antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, Mbappe akan berdebat dengan kamu setidaknya selama 1 jam."

Baginya, Cristiano Ronaldo tidak tersentuh," lanjut bek PSG yang dipinjamkan ke RB Leipzig di musim 2022/2023 itu.

Jika Messi mampu mengantar Argentina juara, maka usai sudah perdebatan siapakah pemain terbaik di dunia selama ini.

Satu gelar piala empat tahunan itu sudah cukup mengantar nama Messi menjadi sosok GOAT untuk mengalahkan Cristiano Ronaldo.

Hampir satu dekade setengah Messi dan Ronaldo selalu bersaing untuk menempatkan nama mereka menjadi tokoh sepakbola terbaik dunia.

Namun, di usia yang uzur, keduanya belum mampu menyumbang trofi Piala Dunia untuk negaranya.

HEAD TO HEAD - Penyerang Prancis Kylian Mbappe (Kiri) siap berhadapan dengan Penyerang Argentina Lionel Messi di laga final sepak bola Piala Dunia Qatar 2022 di Doha. Minggu (18 Desember 2022). (Jewel SAMAD/Alfredo ESTRELLA/AFP) (AFP/JEWEL SAMAD)

Dan Messi tinggal selangkah lagi mewujudkan trofi paling bergengsi antara negara itu.

Tak hanya itu, peraih 7 Ballon d'Or tersebut juga memiliki kesempatan untuk meraih gelar top skor berkat catatan 5 gol yang ia torehkan.

Kylian Mbappe bisa saja menjadi juru selamat CR7 untuk mematikan mimpi Lionel Messi.