FAKTA Bripka IS yang Hamili Istri Napi Narkoba: Rekaman Video saat di Hotel hingga soal Cerai

TRIBUN SUMSEL/SHINTA DWI ANGGRAINI

IN (20) istri tersangka narkoba yang melaporkan Bripka IS (39) atas dugaan meniduri IN hingga kondisinya hamil dua bulan. IN saat akan menjalani pemeriksaan di ruang sidang Bid Propam Polda Sumsel, Senin (13/12/2021).