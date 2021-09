Chord Gitar dan Lirik Lagu Wake Me Up When September Ends - Green Day: Summer Has Come and Passed

TRIBUNNEWS.COM - Wake Me Up When September Ends dinyanyikan oleh band asal amerika serikat, Green Day.

Lagu ini dirilis pada 13 Juni 2006, dan diciptakan oleh Billi Joe Armstrong

Billi menciptakan lagu tersebut ditujukan untuk mendiang ayahnya.

Ayahnya meninggal saat Billi masih berusia sepuluh tahun.

Band rock asal Amerika, Green Day (Facebook/Green Day)

Berikut ini adalah lirik dan chord lagu "Wake Me Up When September Ends" dari Green Day:

G D/F#

Summer has come and passed

Em D

The innocent can never last

C Cm G

Wake me up when September ends

G D/F#

Like my fathers' come to pass

Em D

Seven years has gone so fast

C Cm G D/F#

Wake me up when September ends

[Chorus]

Em Bm

Here comes the rain again

C G D/F#

Falling from the stars

Em Bm

Drenched in my pain again

C D

Becoming who we are

G D/F#

As my memory rests

Em D

But never forgets what I lost

C Cm G

Wake me up when September ends

[Verse 2]

G D/F#

Summer has come and passed

Em D

The innocent can never last

C Cm G

Wake me up when September ends

G D/F#

Ring out the bells again

Em D

Like we did when spring began

C Cm G D/F#

Wake me up when September ends

[Chorus]

Em Bm

Here comes the rain again

C G D/F#

Falling from the stars

Em Bm

Drenched in my pain again

C D

Becoming who we are

G D/F#

As my memory rests

Em D

But never forgets what I lost

C Cm G D/F#

Wake me up when September ends

[Solo]

Em Bm C G D/F#

Em Bm C Dsus4 D Dsus4 D

[Verse 3]

G D/F#

Summer has come and passed

Em D

The innocent can never last

C Cm G

Wake me up when September ends

[Outro]

G Bm

Like my father's come to pass

Em D

Twenty years has gone so fast

C Cm G

Wake me up when September ends

C Cm G

Wake me up when September ends

C Cm G

Wake me up when September ends

